Norris acusa la falta de ritmo de McLaren al déficit con el DRS

McLaren tuvo uno de sus fines de semana más difíciles de la temporada 2022 de Fórmula 1 en el Gran Premio de Bélgica, con Lando Norris acabando en la 12ª posición y Daniel Ricciardo en la 15ª. Ambos formaron parte de un tren de coches que estaban atascados detrás del Williams de Alex Albon , que era extremadamente veloz en las rectas.

El británico de la escudería de Woking destacó que la efectividad del DRS del MCL36 respecto a sus rivales fue un factor clave en Spa-Francorchamps, lo que provocó que los adelantamientos fueran aún más complejos: "Creo que fuimos unos de los más rápidos en las rectas, donde perdemos mucho es en el DRS, por alguna razón".

"Muchos coches son mejores que otros, como ocurre a fondo, y creo que incluso éramos más veloces que los Red Bull ahí", señaló Norris. "Pero, entonces, el Red Bull abre el DRS y gana unos 15 km/h para estar en otra liga diferente al resto".

"Así que hay algo que quizá nos falta con el DRS, y eso hace que nuestras oportunidades de adelantamiento sean menores que las de los demás, pero en la recta hemos sido unos de los más veloces del fin de semana", continuó el inglés.

"En el último sector seguro que lo éramos, pero en velocidad punta, media o alta, no teníamos un punto fuerte, estábamos demasiado abajo en todas las áreas", señaló el de McLaren.

Lando Norris admitió que el bajo rendimiento en la carrera en Bélgica no le sorprendió: "Creo que es lo que esperaba, sabíamos que la cita iba a ser mucho peor este año que los anteriores, simplemente porque el rebufo es peor, pero, además de eso, nos quedamos detrás del Aston Martin [de Lance Stroll] y el Williams [de Alex Albon]".

"Pienso que el ritmo del Aston Martin era claramente mejor que el nuestro", afirmó a Motorsport.com. "El Williams era muy rápido en la recta, y como estaba en el tren del DRS, no pude hacer mucho, creo que estábamos donde nos merecíamos".

"Las diferencias entre todos los coches parecían más grandes de lo normal este fin de semana. En una pista más larga, se trata de ser eficiente, de tener la menor carga aerodinámica posible, pero también de tener un monoplaza que vaya bien en todas las curvas de alta y baja velocidad", continuó Norris. "Eso es lo que no tenemos".

McLaren tuvo problemas el año pasado en Zandvoort, pero el inglés espera que el Gran Premio de los Países Bajos sea mejor para el MCL36: "La alta carga aerodinámica espero que nos haga estar un poco más en la línea del ritmo de Budapest, pero nunca se sabe, fue nuestra peor pista la temporada pasada".

"Así que espero que esta no sea el caso, porque algunos de los contratiempos que tuvimos en años anteriores quizá no sean tan evidentes este, y tenemos otros problemas, ya veremos", comentó Norris. "No puede ser mucho peor que este fin de semana, eso espero".

