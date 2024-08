Norris cree que es "estúpido" pensar en que ganará el título de F1 2024

El piloto británico sigue sin pensar en la posibilidad de ganar el título de la temporada 2024 de Fórmula 1, y calificó de "estúpido" aspirar a la corona a pesar de su exhibición en el Gran Premio de Países Bajos. El inglés volvió a tener problemas tras salir desde la pole position, y se quedó las primeras vueltas en la segunda posición, por detrás de Max Verstappen.

Sin embargo, Lando Norris se recuperó y lo consiguió adelantar antes de la ronda de paradas, y sin mirar atrás, se hizo con una cómoda ventaja, además de que realizó la vuelta rápida antes de cruzar la línea de meta con el margen más grande desde el Gran Premio de Arabia Saudí 2021, sin contar los triunfos del neerlandés.

No obstante, a pesar de regresar de las vacaciones de verano en una forma brillante, ya que otra actualización demostró ser una mejora instantánea, el británico ofreció una respuesta cuando Motorsport.com le preguntó si confiaba en tener posibilidades de ganar el título: "He estado luchando por el campeonato desde la primera carrera del año, ahora no hay una decisión repentina".

"Tengo que hacerlo mejor, he estado trabajando duro todo el año, y todavía estoy a 70 puntos de Max [Verstappen], así que es bastante estúpido pensar en nada en este momento. Me tomo una carrera a la vez y sigo haciendo lo que estoy haciendo ahora porque no tiene sentido pensar en el futuro y en el resto", continuó. "No me preocupa en este momento, solo estoy centrado en una carrera cada vez, así que no es una pregunta que me tengan que hacer cada fin de semana".

Queda por ver si Lando Norris será lo suficientemente bueno a lo largo de la temporada como para recortar la distancia de 70 a Max Verstappen, pero su equipo estaba en otra liga en el circuito de Zandvoort, y el director de Mercedes, Toto Wolff, admitió que "aniquilaron" al resto del pelotón.

A una semana del Gran Premio de Italia, el inglés se negó a dar una opinión positiva sobre si podría conseguir dos triunfos consecutivos: "Cualquiera podría estar arriba. Ferrari, Mercedes, Red Bull o nosotros, quizá no esperábamos que Ferrari fuera tan bien aquí, y puede que Red Bull sufriera un poco más".

"Creo que quizá fue más el factor de que Red Bull sufriera un poco más de lo que esperábamos, nosotros agachamos la cabeza", continuó. "No tiene sentido pensar cómo nos irá el próximo fin de semana, solo llegaremos allí, trabajaremos duro y esperaremos hasta que lleguemos, no tiene sentido pensar en el futuro".

