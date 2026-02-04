La gestión energética de los F1 2026 es "molesta" y "triste", dice un piloto

El piloto de Haas, Oliver Bearman, describió la gestión de la energía que necesitan los coches de Fórmula 1 en 2026 como "molesta" y "triste", mientras que Esteban Ocon explicó que la nueva maquinaria requiere el lift and coast (levantar el pie del acelerador) antes en las rectas.

La F1 introduce nuevas unidades de potencia con una distribución casi al 50 % entre energía de combustión y energía eléctrica, con potencia adicional proporcionada por el modo de adelantamiento (que funciona como el DRS) y el modo boost (que se puede utilizar en cualquier punto de la pista), y que puedes diferenciar aquí.

Lo más importante es que se hará mayor hincapié en la gestión de la energía, ya que los coches recogen energía durante la desaceleración, lo que significa que los pilotos levantarán el acelerador o incluso reducirán la marcha antes del punto de frenada, incluso en clasificación. De todos modos, es posible que se queden sin energía eléctrica en las rectas más largas, un fenómeno conocido como "clipping".

"Lo molesto es sin duda la gestión de la energía, el clipping y todas esas cosas", dijo Bearman. "Es sin duda más de lo que estamos acostumbrados, pero es algo inevitable, teniendo en cuenta la dependencia de la electricidad en comparación con la generación anterior. Era de esperar, pero sentirlo en la realidad por primera vez es un poco triste. Es una de esas cosas".

Levantar el pie y dejar que el coche ruede, el lift and coast, puede parecer contrario a la intuición de los pilotos, especialmente en clasificación, aunque no es nada nuevo en las carreras, pero Ocon no lo ve tan negativamente como su joven compañero de equipo.

"En las tandas de clasificación, estamos haciendo cosas como lift and coast", comentó el francés. "Es algo muy nuevo. Pero, sinceramente, en el simulador me bastó una tanda para hacerlo. Ahora me resulta bastante extraño no hacerlo".

Oliver Bearman, Haas Foto: Fórmula 1

"Tiene sentido con el coche, porque si mantienes el acelerador a fondo, básicamente estás perdiendo mucho, es como si pusieras el freno de mano al final de la recta, y si levantas el pie y dejas que el coche se deslice, no es tanto. Así que te sientes más rápido si levantas el pie. Por lo tanto, se siente bastante natural porque es la forma más rápida de conducir"

"Obviamente, es muy diferente a lo normal, pero al final me pareció bastante natural; obviamente, en Barcelona, veamos en otro circuito".

Aun así, las nuevas unidades de potencia tienen sus ventajas; Ocon quedó impresionado con la aceleración y la velocidad máxima de la nueva maquinaria, gracias al despliegue eléctrico y a la reducción de la resistencia aerodinámica.

Cuando Motorsport.com le preguntó qué fue lo que más le sorprendió de las pruebas de Barcelona, Ocon respondió: "La forma en que la velocidad aumenta en la recta".

"Nunca pensé que llegaría a 350 km/h tan rápido. Tuvimos un despliegue inconsistente en una de las vueltas que hicimos, y tuve un despliegue completo en la recta, y llegué a, no sé, 355 km/h en la curva 1 de Barcelona, por lo que el frenado fue muy diferente al de las vueltas anteriores".

"La forma en que sube y la sensación que tienes, ya sabes, la velocidad aumentando, es algo increíble, sinceramente. Es algo que nunca había sentido en la Fórmula 1 ni en ningún otro coche que haya conducido antes. Sin duda, fue una locura. Y la aceleración y la potencia a la salida también son instantáneas, mucho más de lo que había sentido nunca. Creo que esas son las cosas que más me sorprendieron".