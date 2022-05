Norris revela el sufrimiento de una amigdalitis aún presente

Cargar el reproductor de audio

De hecho, Lando Norris dijo que si se hubiera sentido al 100% y no hubiera cometido errores durante su vuelta, podría haber clasificado aún más alto.

Hablando extensamente por primera vez sobre su reciente enfermedad, Norris dejó claro lo difícil que fue el fin de semana del GP de España para él luchar por el octavo puesto.

"Ha sido una semana larga por la cantidad de carga que sufrí la semana pasada con la amigdalitis y la fiebre y todo", dijo Norris cuando Motorsport.com le preguntó sobre su estado de salud.

"Y luego correr con esa enfermedad lo hizo aún peor de lo que necesitaba. Pero era algo que tenía que hacer, y estaba muy feliz de haberlo hecho".

"Simplemente me afectó mucho físicamente, así que estaba sufriendo mucho el domingo por la noche".

"Hice todo lo que pude hacer, literalmente no hablar con nadie y demás. Me estoy recuperando aún".

"En cuanto a la garganta, estoy mucho mejor, ya puedo comer y beber, lo que ya es un buen comienzo, algo que no pude hacer la semana pasada".

"No dormí nada la semana pasada, así que estoy poniéndome al día, y ponerte al día en un par de días es difícil. Lleva tiempo".

Norris insistió que aunque se sintió mejor en el circuito de Montecarlo este fin de semana, aún no se ha recuperado por completo.

"Sé que no estoy al 100% ahora", explicó. "Probablemente lo notes por lo roja que está mi cara, hay algunas cosas con las que todavía estoy sufriendo".

"Pero estoy mucho mejor, estoy más seguro de que cuando me subo al coche, estoy al tanto de todo, en lugar de ser casi un pasajero".

"Pero esto es difícil, porque sé que especialmente que aquí en Mónaco, necesitas estar al tanto de todo. Y aquí es donde quieres estar físicamente al 100%".

"Sé que todavía estoy bastante lejos de eso, aunque siento que puedo hacer un buen trabajo”.

Explicando cuánto rendimiento podría estar perdiendo por su enfermedad, el de McLaren F1 dijo: "Cuando digo que estoy muy lejos, quiero decir que puede ser una décima, una décima y media".

"Pero si hoy hablo de una décima y media, y de un par de pequeños errores que cometí, entonces existe la posibilidad de que podría haberme clasificado más arriba".

"Así que creo que tengo una gran confianza y, si las cosas fueran perfectas, podrían haber sido aún mejor este sábado. Sin embargo, estoy muy contento con la posición donde estoy, quinto sigue siendo un buen resultado para nosotros".

"Todavía estamos a un paso de los chicos de delante para estar ahí de manera consistente, porque siempre hemos estado a dos o tres décimas durante todo el fin de semana".

"Estoy feliz con ser quinto, estaba feliz con mis vueltas, solo algunos pequeños errores aquí y allá, que simplemente me decepcionaron".

"Pero quiero atribuirlo más a mi conciencia y a un par de cosas con las que todavía estoy sufriendo".

Cuando se le preguntó si había considerado en algún momento del fin de semana de Barcelona no seguir, Norris hizo la intrigante revelación de que no suele llevar una botella de agua o cualquier otra bebida en el coche, pero sí el fin de semana pasado.

"Hubo puntos interesantes", dijo. "Creo que una cosa que realmente salvó todo fue que era la primera vez que usaba una botella de bebida en el coche".

"Intenté usarla cuando llegué por primera vez a la F1 pero lo odió, no soy nada fan de ello. Así que nunca he usado una desde entonces".

"Por primera vez, pensamos que sería una buena idea intentarlo, y realmente me salvó, creo. Al final de la vuelta de calentamiento antes de la salida ya tuve que beber, porque ya estaba sufriendo".

"Pero tenía que seguir bebiendo, como cada vuelta, lo cual no es bueno, porque se calienta muy rápido la bebida".

"Creo que sin eso probablemente no habría superado las tres vueltas, o dos vueltas, sinceramente. Así que ese fue mi nivel de declive en términos físicos y mentales de cuánto estaba sufriendo".

"Pero solo unos pocos sorbos por vuelta lograron realmente salvarme".

Norris dice que estaba decidido a no retirarse de la carrera de Barcelona pese a la amigdalitis.

"Por supuesto que se me pasó por la cabeza muchas veces", añadió.

"Era algo que tenía que tenerse en cuenta con lo mucho que estaba sufriendo. Pero estábamos haciendo todo lo posible para asegurarnos de que estaba en el mejor lugar posible y tenía que intentarlo".

"Habría odiado haberme rendido, o haber terminado el fin de semana y no haber intentado al menos dar algunas vueltas".

"Esa no es la mentalidad con la que me gustaría quedarme. Se me pasó por la cabeza muchas veces, y se tomaron decisiones. Pero creo que al final siempre fue la correcta, así que estaba feliz".

