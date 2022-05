¡Verstappen cree que Pérez se estrelló aposta en Mónaco!

Cargar el reproductor de audio

A pesar de que Leclerc había liderado las dos sesiones de entrenamientos libres del viernes en Mónaco, el sábado pintaba diferente para Red Bull después de que Pérez encabezara la tercera práctica, la FP3.

Sin embargo, el monegasco de Ferrari dio un paso al frente en la Q3 tras haber también sido el más rápido en Q1 y Q2, y se llevó la pole. Y para más inri, Carlos Sainz completó el doblete para los del Cavallino, lo que hizo al equipo de las bebidas energéticas tener que conformarse con la tercera y cuarta plaza.

Eso generó cierto sabor a derrota en Red Bull Racing, conscientes de que en Mónaco el sábado empiezan a decidirse muchas cosas. Y entre sus pilotos, uno más molesto que el otro, un Verstappen que todo el fin de semana ha estado a la sombra de Checo Pérez.

El neerlandés acusó de su resultado a un RB18 problemático en las calles del Principado: "Checo consigue pilotar un coche subvirador, le gusta, pero en lo que a mí respecta si la parte delantera no es muy fuerte, la entrada en curva es un problema, quiero que el coche gire muy rápido. Mejoramos el coche, en la clasificación hubo un paso adelante, y en la Q3 parecía aún mejor".

La táctica de Verstappen, decidida junto al equipo, fue salir con tiempo suficiente al final de la Q3 para hacer dos intentos.

"Nos dimos cuenta de que al concentrarnos en una sola vuelta rápida, no conseguía que los neumáticos entraran en la ventana perfecta", explicó. "Por lo que en la última tanda decidimos anticiparnos y salir antes y darlo todo en la segunda y última vuelta. Pero me encontré con esos dos coches parados, y fue una pena. Pero ciertamente no es la primera vez que eso sucede en Mónaco".

Esa última coletilla ya dejaba entrever que Verstappen no estaba nada contento con el accidente que sufrió su compañero Pérez y que acabó dejando dos coches (el RB18 y el Ferrari de Sainz) en mitad de pista antes del túnel.

Y luego el campeón fue más allá: "Es algo irritante, en este caso obviamente es una pena que el piloto que se estrelló contra las barreras fuera mi compañero de equipo".

¡Y hasta considera que es sancionable un accidente en la clasificación del GP de Mónaco!: "Pero al final no hay penalizaciones por este tipo de situaciones, así que si sabes que lo hiciste bien con el primer juego de neumáticos, siempre piensas…. '¿Sabes qué? Lo aparco o tácticamente lo mando contra el muro".

Pero más allá de esa acusación, la señal de que fue un sábado doloroso para Red Bull fue que Sergio Pérez, mucho más contento, también cuestionó la estrategia de su equipo. El de Guadalajara solo dio una vuelta rápida en la última tanda de la Q3 (Verstappen fue a dos intentos), y considera que no tenía los neumáticos en el mejor punto.

"Creo que teníamos más potencial de lo que vimos, pero la estrategia no nos permitió tener los neumáticos en la temperatura correcta, sobre todo con el último set. Antes del accidente ya corrí el riesgo de perder el control del coche en Santa Devota. En retrospectiva, hoy no hemos hecho todo lo mejor posible".

El aire estaba revuelto en Red Bull, y las caras largas se veían en ambos boxes. Este domingo, la esperanza es mirar al cielo y que llegue la lluvia. Pero probablemente incluso ahí no lloverá a gusto de todos.