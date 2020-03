Un miembro de Pirelli F1, positivo por coronavirus en Australia

En 2002, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, decidió prohibir la publicidad de tabaco en eventos deportivos de todo el mundo. Debido a que muchos equipos estaban patrocinados por la industria tabacalera en ese momento, a la Fórmula 1 se le otorgó un permiso especial para seguir con dicha publicidad hasta finales de 2006, mientras buscaba otras fuentes de ingresos. Sin embargo, el gobierno belga no quiso ninguna excepción e inmediatamente impuso una prohibición general, incluso para el Gran Premio de Bélgica de 2003. Los equipos protestaron, solo querían seguir con sus pegatinas de marcas de tabaco. La FIA se puso de parte de los equipos y retiró la carrera del calendario.

GP de Bahrein de 2011

Una regla no escrita es que la política no debería interferir en los deportes y los deportistas no deberían interferir en la política. Sin embargo, eso es exactamente lo que sucedió en 2011. El Gran Premio de Bahrein estaba programado para el 13 de marzo como comienzo de la temporada, pero la Primavera Árabe que se apoderó de todo Oriente Medio también alcanzó a ese reino del Golfo Pérsico. Se produjeron graves disturbios en el país. Y, ante el temor de que un evento de tanta repercusión como una carrera de Fórmula 1 pudiera ser utilizado por los manifestantes para llamar la atención de los medios de comunicación de todo el mundo, el príncipe heredero bahreiní decidió cancelar la carrera.