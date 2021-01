Cómo se ganó Mick Schumacher su lugar en Fórmula 1

Cuando Mick Schumacher llegó con su monoplaza al parque cerrado tras la frenética y decisiva última carrera de la temporada 2020, se pasó su mano por la visera abierta en una lucha por contener las lágrimas. No era para menos después de un intenso final de la temporada 2020 de Fórmula 2, en el que incluso perdió la corona por unos instantes.

Pero no fue el título lo que le aseguró su ascenso a la Fórmula 1 para 2021, porque eso ya se había acordado previamente y lo anunció Haas tres días antes de proclamarse campeón. Pero para Mick Schumacher, fue una declaración. A pesar de todo el peso de las expectativas a las que se enfrentaba como hijo de un siete veces campeón del mundo de F1, había dejado su huella por sí mismo en una parrilla altamente competitiva en la Fórmula 2.

Mick Schumacher celebra su título de F2

“Llegar a la F1 con un campeonato en tu curriculum es siempre genial. Logré uno en F3 y otro en F2. Ganar esos campeonatos frente a una gran competencia ha sido un gran desafío. Cuanto mejor es la competencia, más evolucionas como piloto".

Schumacher tuvo en 2020 más rivales que nunca desde que es piloto. Los experimentados Callum Ilott y Guanyu Zhou fueron aspirantes al título, mientras que novatos talentosos como Robert Shwartzman y Yuki Tsunoda también supusieron una amenaza. El hecho de que casi una cuarta parte de la parrilla de F2 sea de la Ferrari Driver Academy significaba que Mick Schumacher también competía con ellos por conseguir un puesto en alguno de los equipos afiliados de la Scuderia en F1.

Campeón de F2, Mick Schumacher, PREMA Racing

La forma en la que Mick Schumacher empezó la temporada 2020 no hacía pensar que pudiera alzarse con el campeonato. Cuando consiguió su primer podio del año, en la tercera prueba, en Hungaroring, sus compañeros de la Academy, Shwartzman e Ilott, ya habían sumado victorias y se situaban en la primera y segunda posición de la tabla. Al final de la siguiente prueba, el primer fin de semana de Silverstone, Mick era noveno en la clasificación, a 40 puntos del líder Shwartzman.

Pero a partir de ese momento, el piloto alemán ofreció el tipo de consistencia sobre el que se construyen los campeonatos, sumando puntos en 15 carreras, una racha que se terminó en la última prueba. Esas actuaciones le permitieron ir ganando posiciones. Un par de podios en Spa a finales de agosto le pusieron cerca de Shwartzman e Ilott, antes de que en Monza sumara su primera victoria saliendo desde la séptima posición, lo cual le dio la oportunidad real de luchar por el título.

El calendario revisado por la pandemia de COVID-19 condensó tres cuartas partes de la temporada en sólo 11 semanas, y gracias a ello Mick encontró el impulso necesario sin que su ritmo se viera cortado.

“Estaba muy contento de que fuera tan intenso y que tuviéramos ese ritmo. Siempre consigues sacar los aspectos positivos y negativos de un fin de semana, e intentas mejorarlos en el segundo evento”.

Mick Schumacher, Prema Racing

Durante los sucesivos fines de semana de Spa, Monza y Mugello, Mick Schumacher se convirtió en un serio aspirante a la corona, pero su segunda victoria del año en Sochi le colocó como favorito. En ese periodo, Ilott solo consiguió un podio en una carrera principal, mientras que Tsunoda y Shwartzman llevaban cuatro sin puntuar.

Cuando Schumacher habla de cuál fue el factor clave de su título se refiere a “la consistencia, sin dudas. Eso es lo que nos permitió conseguir la ventaja de puntos que teníamos al llegar a Bahrein, y luego todo se trató de gestionarla”. Como es lógico, no quería que el parón de dos meses tras la carrera de Rusia frenara en seco su avance.

"Después de dos días, me preguntaba cuándo sería la próxima carrera”, bromea recordándolo. “Tenía tanto ritmo que intentaba centrarme en la siguiente y, de repente, tuvimos ese parón de dos meses en el que básicamente no sucedió nada”.

Entre bastidores, estaban pasando muchas cosas en relación al futuro del joven. Ferrari realizó un test privado en Fiorano para sus tres principales pilotos de F2 con un coche de F1 de 2018, en el que Mick Schumacher impresionó. Los de Maranello tenían planeado darle una oportunidad con Alfa Romeo en la primera sesión de libres en Nurburgring, pero todo se arruinó a consecuencia del mal clima. Mick Schumacher había hecho lo suficiente para que Ferrari apostara por él como su graduado para la F1 2021.

Mick Schumacher, Ferrari SF71H

Cuando Alfa Romeo decidió renovar a sus dos pilotos, Haas se convirtió en la única opción real para Mick Schumacher. Se hablaba de que sería compañero del también piloto de F2 Nikita Mazepin, que estaba tratando de lograr la superlicencia y que aportaría un considerable apoyo económico al equipo. Ferrari siguió insinuando que habría un anuncio antes del final de la temporada de F2, apuntando de nuevo a que la lucha por el campeonato no influiría en su decisión.

Ilott se resignó a perder su opción de Fórmula 1, pero el británico dejó claro cuando volvió la Fórmula 2 que no se rendiría en su lucha por el título. De inmediato logró su quinta pole de la temporada con el coche de Virtuosi Racing (Schumacher, en comparación, no se clasificó en la primera fila en todo el año y tuvo una posición media de salida de 8º).

Con el segundo puesto en la carrera principal de Bahrein, Ilott recortó la ventaja de Schumacher a 12 puntos, pero después cometió un error en la carrera al sprint y chocó contra Jehan Daruvala, sumando un 0 y permitiendo que el alemán ampliara su ventaja a 14 puntos.

En los días previos al final de la temporada en el circuito exterior de Bahrein, Haas anunció oficialmente a Schumacher en su alineación para 2021.

Mick Schumacher, Haas F1 Team

"Estoy muy contento de que ya se haya anunciado y confirmado todo", dijo Mick en ese momento, calificándolo como "un sueño hecho realidad". Pero dejó claro que su prioridad inmediata era conseguir el título de F2: "Mi gran objetivo está en ganar el campeonato. Una vez hecho eso, podré centrarme en lo que tengo que hacer después".

Esa concentración se puso a prueba cuando Schumacher se clasificó 18° en la parrilla de salida de la última carrera principal de la temporada tras una colisión con Roy Nissany en la clasificación. Pero una impresionante lucha por la sexta plaza, solo una posición por detrás de Ilott, disipó sus temores de perder el título y esa es la exhibición que Mick Schumacher escoge como su carrera más destacada del 2020.

"Teníamos todas las de perder", dice. "Sabíamos que Callum era rápido y que iba a avanzar. Terminamos sextos con la vuelta rápida. Nunca pensé que conseguiríamos llegar tan adelante”.

Incluso con el error de Schumacher en la última carrera y su caída hasta la 18ª posición, Ilott no consiguió el segundo puesto necesario para arrebatarle el título. Fue un respiro que Schumacher sintió que se había ganado: "Hicimos lo suficiente a lo largo de todo el año para darnos esa oportunidad, para tener una carrera que fuera tan mala, como pasó".

Mick Schumacher, Prema Racing, lucha con Callum Ilott, UNI-Virtuosi

Esa posición es algo que su padre Michael conocía bien: llevarse el título mientras se permitía malas carreras de forma ocasional, como el GP de Japón de 2003 en Suzuka donde alcanzó el octavo puesto que le otorgó el mundial. Como era obvio, esas comparaciones han sido frecuentes a lo largo de la carrera de Schumacher Jr. hasta la fecha, pero él defiende que los resultados han demostrado que su estatus no se debe a su apellido.

"Está claro que desde muy joven he estado en el punto de mira", admite. "Sin embargo, es algo a lo que me he acostumbrado, y diría que lo he gestionado bastante bien. Los resultados hablan por sí mismos. Creo que el año que viene haré lo mismo que siempre, y trataremos de mantener el ritmo”.

Las cosas cambiarán para Mick Schumacher cuando se gradúe en la F1. Pasará de un equipo puntero en la F2, Prema, a una escudería, Haas, que ha tenido problemas en los dos últimos años y que se prepara para un "año de transición", según palabras del jefe del equipo, Gunther Steiner. Eso no genera mucha confianza para la temporada como novato de Mick Schumacher, en la que tendrá que generar un gran impacto, aunque es realista en cuanto a la adaptación que tendrá que afrontar.

Mick Schumacher, Haas VF-20

“Tienes que entender tus objetivos y fijarlos en función de lo que crees que es posible”, afirma el piloto alemán de cara a su debut en la máxima categoría. "En 2021 va a consistir realmente en gestionar nuestras expectativas y tener la mente abierta en todos los aspectos con todo lo que esté sucediendo”.

"Uno puede pensar: ‘la Q2 es nuestro objetivo’, y quizá sea difícil de alcanzar, pero si lo logramos, entonces será como una victoria para nosotros. Lo afrontaré de esa forma, no solo para mirarnos a nosotros mismos, sino también para demostrar a los demás que siempre seguiremos luchando y dando lo mejor de nosotros”.

Esa mentalidad ha servido a otros novatos que se han incorporado a equipos de segunda fila en los últimos tiempos, como demuestran las destacadas actuaciones de George Russell en Williams. Mick Schumacher tiene un contrato de varios años con Haas, lo que garantiza que estará presente en el cambio de reglamento de 2022, cuando el equipo espera escalar posiciones.

Y si Schumacher puede evolucionar al mismo ritmo que lo ha hecho en la F4, F3 y F2, donde ha demostrado una notable mejora de rendimiento para su segundo año, podría esa coincidencia con nuevo reglamento permitirle dar un golpe de efecto en la F1.