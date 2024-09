El GP de Miami afirmó que se equivocó con su idea de la sprint en F1

El presidente del Gran Premio de Miami de Fórmula 1, Tyler Epp, admitió que se equivocó al cuestionar la incorporación de una carrera al sprint en su evento. Después de celebrar la primera edición en 2022, el trazado estadounidense fue uno de los seis que se seleccionaron para albergar una prueba corta el sábado en 2024.

Max Verstappen se hizo con el triunfo en una carrera a 19 vueltas, antes de que Lando Norris consiguiera su primera victoria en la categoría el domingo. Desde entonces, se confirmó que la cita de Florida conservará su sprint en 2025, y el único cambio previsto en la lista es que el Gran Premio de Bélgica sustituya al Gran Premio de Austria.

El responsable de la prueba en Miami admitió que se equivocó al desconfiar en la carrera al sprint, pero vio las ventajas comerciales y la reacción positiva de los aficionados: "Estaba muy preocupado por el valor de la propuesta, pero no podía estar más equivocado".

"Voy a ser claro al decir que yo no estaba en la reunión cuando hicimos el primer acuerdo, peor la retroalimentación y los datos que obtuvimos mostraron que, año tras año, nuestra asistencia aumentó en el sábado, y estaban allí temprano para una carrera al sprint", reveló a Motorsport.com.

"Cuando miramos los escáneres de las puertas y vemos los datos, no venían para la clasificación, venían para la carrera al sprint", dijo. "Me equivoqué, ha sido algo muy, muy bueno para nosotros. Entiendo que no ha sido así para todos los promotores, pero hemos disfrutado y vemos un valor comercial real en la organización de una carrera al sprint, ha sido fantástico para nosotros".

Además de ello, Tyler Epp reveló que también espera que el calendario de categorías de apoyo sea muy similar en 2025. La F1 Academy debutará en Miami tras celebrarse en Austin, mientras que es probable que la Porsche Deluxe Carrera Cup North America regrese por tercera campaña consecutiva.

Para él, esos eventos no solo añaden espectáculo, sino también son clave para unas mejores condiciones de carrera: "Es importante lo que ocurre en la pista antes de que lo haga la Fórmula 1. El primer año se dejó muy claro que nadie saliera a la pista antes que ellos porque querían ser los primeros en el nuevo trazado".

"En el tercer año de carreras de apoyo, fue un éxito, poner Porsche en la pista y a la F1 Academy, fue positivo. Ahora bien, las trazadas no siempre son las mismas, pero el simple hecho de añadir goma tuvo un impacto en lo que los equipos se encontraban, y desde nuestro punto de vista, estamos muy comprometidos con esos campeonatos, y esperamos tener algo similar el año que viene", indicó.

"Aprendimos mucho en el primer y segundo año, asumimos retos y errores, y somos sinceros al respecto, tratamos de atacarlos a fondo", continuó. "Entre el segundo y tercer año, solo se trató de retoques, y en el cuarto y quinto creo que es igual de importante escuchar a nuestros clientes, hemos hecho mucho hincapié en los últimos doce meses".