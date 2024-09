La autenticidad de Colapinto en redes enamora… a las redes

Desde que se anunció que Franco Colapinto sustituiría a Logan Sargeant en el equipo Williams para lo que restaba de la temporada 2024 de Fórmula 1, las redes sociales descubrieron toda una maravilla. El argentino se convirtió en el primero de su nacionalidad en volver a competir en la máxima categoría del automovilismo 23 años después en el Gran Premio de Italia, desde que lo hiciera Gastón Mazzacane en el Gran Premio de San Marino 2001.

Por aquel entonces, la nueva estrella del Gran Circo aún no había nacido, y mucho menos Twitter o Instagram, pero son dos plataformas que arden con sus publicaciones. Ya cuando se confirmó que debutaría en el Gran Circo con la escudería de Grove hubo alguna que otra muestra de lo que se avecinaba, con personas muy conocidas en Argentina reaccionando a la noticia, como el famoso futbolista, Kun Agüero, que ya tenía a un nuevo favorito para apoyar porque su compatriota estaba al fin con los más grandes.

Kun Agüero, un gran aficionado a la Fórmula 1: Fórmula 1 El Kun Agüero revela que probará un coche de F1 en 2024

"Bueno , aguante Williams ahora", escribió el ya retirado deportista, algo que reposteó Franco Colapinto, en lo que sería el principio de todo su éxito en las redes sociales.

Aunque el que más se alegró por su logro era Bizarrap, alguien muy importante para su vida porque gracias al productor musical consiguió el apoyo financiero necesario para hacerse con una plaza en la Fórmula 2 y, con el paso de los meses, alcanzar la Fórmula 1. Entre ellos hubo un intercambio de mensajes en el que se pudo ver el cariño mutuo que se tienen, y coincidió con el cumpleaños del que, por extraño que parezca, es su patrocinador.

Cómo Bizarrap puso a toda Argentina a ver la Fórmula 1: Fórmula 1 Cómo Bizarrap puso a un país entero a ver la F1 con Colapinto

A eso le siguieron los correspondientes vídeos y fotografías de Williams en sus perfiles, aunque todo en un tono más formal, pero a lo largo del fin de semana, Franco Colapinto se fue soltando en las redes y las entrevistas el punto en el que todos se comenzaron a fijar en él. Desde su primer encuentro con la prensa, todos empezaron a publicar sobre el argentino, y su espectáculo con lo que escribía tuvo el inicio en la respuesta a Fernando Alonso.

El asturiano aseguró que, si hubiera sabido que tenía al debutante detrás, le habría dejado pasar, aunque no se jugaran puntos, y el joven piloto lo calificó como el "número uno", sin un gran "Jajaajajajajajaj" antes de ello. Los compatriotas que no se quisieron perder su estreno en el circuito de Monza le dedicaron un vídeo en el que le gritaban como si de un partido de fútbol se tratara con las gradas de animación, y no tuvo más remedio que salir a saludar y firmar, lo que dio paso a algún que otro post muy viral.

Aunque su naturalidad se pudo ver en lo que más tarde pondría en su perfil, con las primeras declaraciones tras terminar su primera carrera de Fórmula 1, en donde, más allá de decir que estaba muy contento, destacó lo que le dolía la espalda con una risa adicional.

Sin embargo, para ser una estrella de las redes sociales es necesario interactuar con los seguidores, algo que no dudó en hacer cuando un usuario le dijo que cometió un error en la fotografía que subió de su "lindo" monoplaza, en referencia a la salida de pista que tuvo en la clasificación en la curva de Lesmo 2, aunque aquel internauta estaba equivocado.

El "re cheto" FW46 le permitió lucirse con un derrape en el pitlane, y como ya era toda una figura, todos le piden autógrafos, aunque Franco Colapinto deberá hacer un tutorial para aquellos que no puedan verle en persona. Sin embargo, parece que ya no será así, porque todos la quieren y él fue muy selectivo en sus inicios, en donde menos apoyo tenía.

Sin embargo, lo que ganó al público es que se descubrió que tenía una cuenta secundaria en Twitter, y no fue porque alguien lo filtró, sino que fue él mismo quien lo mostró de forma un tanto cómica porque quería presumir de que Elon Musk le devolvió su verificado azul, y bromeó poco después sobre cómo se enteró la gente en saber que tenía otro perfil, uno que eliminaría porque le ocupaba mucho espacio en su teléfono.

El remate final a su primera semana como piloto de Fórmula 1 fueron todos los cumplidos que se dio a su mismo en un tono muy relajado para lo que parece que es habitual ahora en el Gran Circo, y llegó a asegurar que su coche era muy bonito, pero que más lo era el que estaba dentro de él, es decir, el propio Franco Colapinto, no sin antes citar a Bizarrap para que mandara a FOX una gorra oficial después de que quisieran imitar al productor con una gorra "trucha".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!