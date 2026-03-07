Ir al contenido principal

Fórmula 1

Massa logra una primera victoria judicial en el caso de la F1 2008

La justicia inglesa ha ordenado a los acusados pagar alrededor de 250.000 libras a Felipe Massa en concepto de costes, en el marco del juicio por el título de 2008.

Erick Gabriel
Erick Gabriel
Editado:
Felipe Massa

Felipe Massa ha obtenido una primera victoria en la demanda que interpuso ante los tribunales ingleses, en busca de justicia por el título mundial de Fórmula 1 de 2008. Después de que el juez Robert Jay rechazara, en noviembre de 2025, el intento de los demandados de cerrar el proceso contra Formula One Management (FOM), Bernie Ecclestone y la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), ahora el Tribunal ha ordenado a la parte demandada pagar 250.000 libras (alrededor de 288.000 euros) en concepto de costes en los que pueda incurrir el brasileño en el proceso judicial. 

Recuerda:

Massa y sus abogados defienden que no se debe permitir ningún otro recurso, y que el caso debe avanzar rápidamente hacia el juicio, incluyendo la exigencia a Formula One Management, Bernie Ecclestone y la FIA de presentar todas las pruebas.

El conocimiento, la conducta y la toma de decisiones relacionadas con el accidente del 'crashgate' en el Gran Premio de Singapur de 2008, así como su encubrimiento, estarán sujetos a un escrutinio riguroso, incluyendo declaraciones de testigos y la presentación de documentos que nunca se han mostrado en los tribunales.  

El Tribunal tampoco permitió que los demandados recurrieran al Tribunal de Apelación. En su lugar, pueden solicitar una autorización al Tribunal Supremo británico para presentar un recurso directo ('leapfrog'), restringido a puntos limitados de la ley. 

"Estoy ansioso por demostrar en el tribunal que conspiraron para ocultar la verdad, y utilizaré todos los medios legales para garantizar que se corrija esta injusticia. La F1 es el deporte más grande del mundo, pero es esencial que también sea el más justo", declaró Massa.

El caso de la F1 2008: el 'crashgate' de Singapur, con Renault, Piquet y Alonso

En 2023, el antiguo jefe de la F1, Bernie Ecclestone, declaró en una entrevista a la página web 'F1-Insider' que solo consideraba a Michael Schumacher como heptacampeón mundial, admitiendo como argumento que sabía del choque intencionado de Nelson Piquet Jr. contra el muro para favorecer la estrategia ganadora de Fernando Alonso en el Gran Premio de Singapur antes del final de esa temporada, y que no hizo nada para investigar el caso, con el fin de preservar la imagen de la F1.

Esto llevó a Massa a presentar una demanda ante los tribunales británicos para que se reconociera el título de ese año a su favor, además de una indemnización millonaria.

Más de este caso:

