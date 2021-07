Leclerc ve a Sainz tan fuerte como a Vettel, pero diferente

Charles Leclerc pasó dos años como compañero de Sebastian Vettel en Ferrari, pero para esta temporada, el equipo italiano decidió sustituir al alemán con Carlos Sainz.

Después de algún episodio de tensión entre Vettel y el monegasco, ahora se aprecia un ambiente más distendido en la Scuderia, con dos pilotos bastante igualados que, al menos de momento, reman en la misma dirección.

En el último episodio del podcast 'Beyond the Grid' de la propia F1, Leclerc habló de Sainz, y asegura que no tuvo nada que ver en su fichaje. "Realmente no. Me enteré cuando ya estuvo más o menos hecho, fue decisión del equipo, comenzó".

Y cuando le preguntaron si la relación es tan buena como parece desde feura, explicó: "Sí, es realmente buena. Somos bastante similares, en bastantes cosas. Nos gustan las mismas actividades, el pádel, el ajedrez... También el golf, pero no entremos en eso, porque él es demasiado bueno para mí".

"Pero sí, es simplemente un tipo divertido. Un buen chico, muy fácil de tratar".

Desde que comparten equipo, Leclerc y Sainz han intercambiado piropos, y hablando de los puntos fuertes del madrileño, Charles comentó: "La forma en que trabaja es su mayor fortaleza. Es un tipo muy, muy inteligente. Y realmente sabe cómo afrontar un fin de semana, ya sabes, es muy bueno evolucionano el fin de semana desde la FP1 hasta la carrera, trabajando bien en el coche, en los puntos muy importantes del monoplaza".

"No busca el tiempo por vuelta hasta que realmente importa, que es en la clasificación. Pero siempre está ahí, muy consistente".

Ante esas palabras, surgía la duda de si consideraba al #55 como el mejor compañero de equipo, pero Leclerc mencionó a su anterior vecino de box, el ahora piloto de Aston Martin.

"Es una pregunta difícil", dijo antes de ir más allá. "Carlos es un muy, muy buen compañero de equipo. Creo que no sabría decidir entre Seb y Carlos. Seb en sus buenos días... Quiero decir, el último año fue más difícil para Seb, pero en sus buenos días fue simplemente increíble e increíblemente difícil de batir, si no imposible. Y Carlos es muy, muy consistente. Así que son enfoques diferentes, pero ambos fueron muy, muy fuertes".

Por último, a Leclerc le interrogaron sobre uno de los aspectos que más destacan quienes comparten escudería con Vettel, el de que las reuniones con el equipo se prologan durante horas y horas dado los numerosos comentarios del alemán.

Pero, sorprendentemente, Leclerc dice que en eso Sainz no se queda atrás: "Bueno, creía que Seb era el tipo de la parrilla que hacía comentarios más largos, pero creo que ahora puede tener en eso un rival con Carlos. Carlos también habla mucho. Así que sí, creo que he tenido dos compañeros de equipo que hacen las reuniones muy, muy largas".

