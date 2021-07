El GP de Gran Bretaña 2021, como los de antes de la pandemia

Después de que el GP de Gran Bretaña 2020 y el GP del 70 Aniversario de la siguiente semana se llevaran a cabo a puerta cerrada durante las fases iniciales de la pandemia de coronavirus, se espera que la carrera de este fin de semana tenga lleno absoluto, con hasta 140.000 aficionados en las graas solo el día de la carrera.

Lewis Hamilton, siete veces ganador del GP de Gran Bretaña y el vencedor más reciente del evento (Max Verstappen es el último ganador en Silverstone, pero fue en el GP del 70 aniversario), dijo el mes pasado cuando se anunció la noticia de que la carrera sería con público en las gradas que era una decisión "prematura".

Pero Pringle declaró a Motorsport.com que el evento "será normal" porque "no se aplicarán las restricciones", ya que al GP de Gran Bretaña 2021 se le ha otorgado un lugar en el Programa de Investigación de Eventos del gobierno del Reino Unido, una serie de pruebas durante eventos que tiene como objetivo estudiar su impacto en la propagación de COVID antes de que se levanten las restricciones sociales restantes en Inglaterra el día después de la carrera de Silverstone.

Los asistentes a los eventos de ese programa deben presentar un resultado negativo a un test de COVID-19 hecho 48 horas antes o demostrar que tienen la pauta completa de vacunación.

"Por lo tanto, estamos legalmente autorizados a realizar un evento de apariencia y sentimiento de normalidad", declaró Pringle. “Porque ese es el propósito de la investigación. Para ver qué pasa, para aprender las lecciones".

"Lo que el gobierno está tratando de hacer es tener un plan B que pueda usar más adelante en el año, especialmente en invierno, cuando podría haber una nueva ola del virus, para que se sigan celebrando eventos en directo y con público".

"Especialmente con fútbol en invierno. Por lo que significa para el país, por lo que significa para la economía deportiva y las economías locales del país".

"Por lo tanto, es completamente lógico que quieran realizar una serie de eventos de prueba a una escala cada vez mayor. Es completamente lógico que justo al final del período de restricciones, prueben con un gran evento a gran escala como el nuestro".

"La clave es que está diseñado para que se sienta como el GP de Gran Bretaña 2019 y los anteriores".

Cuando se le preguntó por el comentario que hizo Hamilton en el GP de Estiria, Pringle dijo que entendía la preocupación del campeón del mundo, pero insistió: "Esto solo será posible porque el gobierno cree que es apropiado que se lleve a cabo".

Y añadió: “Entonces, esto no es algo que sea solo decisión de Silverstone".

“De hecho, al revés, esto es una parte muy importante de la estrategia del gobierno para entender los hechos".

"Y sospecho que Lewis probablemente no esté familiarizado con el programa de Investigación de Eventos que se ha estado llevando a cabo en este país durante los últimos meses".

“Pero, si no es seguro, no seguirá adelante. Y no seré yo quien decida si es seguro o no, será la Salud Pública de Inglaterra, el Director de Salud Pública de Northamptonshire y el Gobierno de Su Majestad y sus asesores científicos".

"Así que entiendo las razones de su preocupación, y eso es muy típico de Lewis: siempre es muy considerado con sus aficionados y hay muchos ejemplos de cómo él, especialmente aquí en Silverstone, se esfuerza por interactuar con ellos y estar disponible y accesible para ellos".

"Él pone a los aficionados en primer lugar, es uno de los pilotos que realmente pone a los fans en primer lugar".

"Así que ese tipo de comentario está completamente de acuerdo con su naturaleza centrada en los aficionados. Pero no creo que haya nada de lo que deba preocuparse".