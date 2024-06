Leclerc zanja las dudas sobre su relación con Sainz en Ferrari F1

Después del anuncio a principios de la temporada 2024 de Fórmula 1 en el que la escudería de Maranello confirmó que Lewis Hamilton sustituiría a Carlos Sainz a partir del próximo año, se especuló mucho sobre cómo sería el comportamiento del madrileño, quien debía dar un paso adelante para asegurar un asiento en cualquier otro lugar.

Aún sin nada que anunciar, y con la presión de querer hacerlo bien delante de su afición, hubo un ligero toque entre él y su compañero, Charles Leclerc, algo de lo que el monegasco se quejó bastante al término de la prueba. Por ello, la prensa le preguntó en la previa del Gran Premio de Austria, para saber cómo estaba la relación con el español tras ese incidente: "Para mi relación no [afectó nada el toque], porque volvimos en el mismo avión de vuelta, todo está bien entre nosotros".

"Hay cosas que parecen grandes desde fuera, pero nos conocemos desde hace mucho, sabemos que después de la carrera hay tensión, y en el fragor de la batalla estamos decepcionados, pero todo se habla tras la bandera a cuadros, por lo que no estoy preocupado", señaló el de Ferrari, quien aseguró que no estaba enfadado con su compañero.

Tras una primera cuestión, se le volvió a insistir poco después, y afirmó que la tensión era normal, aunque no era algo que le preocupara: "En algunas carreras hemos tenido tensión, pero hemos sabido cómo hablar, así que este no es el caso, por lo que no me preocupa. Hemos trabajado muy bien, supongo que la pregunta va por la última carrera, pero hubo momentos complicados cuando hubo compañeros, pero son cosas que suceden".

"Y se trata de cómo lo afrontamos después de las carreras cara a cara, así que no me preocupa, y no he visto ningún cambio de que vaya a ser así", explicó sobre si habrá modificaciones en su comportamiento. "Sabemos que será bueno que haya una buena relación, algunas veces seré yo quien me exceda, y otras veces será él, pero solo habrá que hablarlo".

