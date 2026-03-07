Alonso: "Hemos mejorado dos segundos solo estando en pista; hay un enorme potencial"

La primera clasificación de la temporada 2026 de F1 dejó sentimientos contradictorios en Aston Martin, ya que Lance Stroll no pudo participar por un problema en el motor de combustión interna (ICE), pero Fernando Alonso superó a los Cadillac para ser 17º.

De hecho, sin Max Verstappen (accidentado) y Carlos Sainz (con otra avería) el asturiano durante varios momentos parecía alcanzar la 16ª plaza que ahora da acceso a la Q1, pero finalmente se quedó a siete décimas del tiempo de corte de Oliver Bearman.

Cuando le preguntaron si estaba contento de haber podido disputar la clasificación sin problemas después de haberse tenido que saltar la FP1 del viernes, pero a su vez frustrado por estar 'cerca' de pasar, contestó: "Sí, es difícil. No creo que cambie nada, pero puede que cambie un poco en el garaje. Ya sabes, los mecánicos han estado trabajando sin descanso y cambiando unidades de potencia día y noche durante las últimas seis semanas".

Pero se acordó del otro coche: "En el otro lado del garaje, Lance tuvo muy mala suerte en la FP3 y la clasificación, sin dar ni una vuelta. Por mi parte, cuando sales a la pista y estás en la lucha, con unos cuantos coches, es un poco mejor que estar en última posición, como el día anterior".

Alonso admite que en tiempos de crisis como el que atraviesa Aston Martin por el motor Honda, no le queda más que tratar de dar el máximo para subir la moral a sus compañeros: "Quizá eso sea suficiente para encender un poco la motivación de todos en el garaje. Y eso es probablemente parte de nuestro trabajo ahora como pilotos, mantener alta la moral del equipo en los momentos difíciles".

Cuando le preguntaron cómo consigue rendir pese a haber rodado tan poco tanto en pretemporada como este fin de semana, habló de su experiencia: "Sí, haber disputado 420 grandes premios ayuda a conocer los circuitos, las condiciones, las diferentes reglas y los diferentes coches que se conducen. Pero sí, creo que no he tenido problemas en la FP2 y la FP3, y eso me permitió finalmente estar en la pista y sincronizarme con todos los coches y probar diferentes cosas en la configuración".

Ese punto es clave, señala Alonso, poder acumular kilometraje. Con ello, defiende el bicampeón, se puede mejorar mucho: "Incluso con la misma unidad de potencia que ayer, hoy hemos ganado como dos segundos, solo porque estábamos en pista y hemos optimizado un poco el chasis y cosas así. Así que sin duda hay un enorme potencial en el coche. Solo necesitamos más vueltas".

"Necesitamos más consistencia. Y parece muy frágil en este momento, como muestra el coche 18, ya que depende del día...".

Cuando en ESPN le preguntaron por el hecho de haber podido estar cerca de la Q2, explicó: "Cada vuelta que damos sabemos que tenemos mucho que desbloquear todavía del chasis. En Bahrein dábamos 40 o 50 vueltas, pero todas las tandas eran un poco alteradas por la unidad de potencia, que no nos dejaba hacer un trabajo continuo de desarrollo del coche. Aquí hemos tenido una sesión y media de desarrollo del coche y hemos mejorado un segundo y medio, eso te dice el potencial: si tuviéramos tres o cuatro grandes premios normales, creo que quizás todavía queda un segundo más del chasis por desbloquear, simplemente por rodar más y entender la dinámica".

"Pero una vez conseguido eso, nos quedarían casi dos segundos que esos se antojan difíciles de mejorar".

Y es que, sin embargo, el motor Honda no se arreglará de la noche a la mañana, e incluso con las mejoras de configuración en el chasis, de momento estará ese lastre: "La unidad de potencia es lo que es. Sabemos que nos falta potencia. Hay un déficit de potencia y eso será más difícil de resolver. Pero intentamos ayudar a Honda en ese sentido. Creo que muchos recursos de Aston Martin también se están trasladando a Honda para mejorar la situación y ayudarles".

"Somos un equipo, ya sabes, y nos ayudamos mutuamente e intentamos afrontar este reto todos juntos y encontrar soluciones a corto plazo", concluyó.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Con información de Stuart Codling