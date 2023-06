Leclerc sonríe y celebra que Ferrari ha encontrado algo en su F1

Lo que Ferrari había demostrado en los entrenamientos libres del Gran Premio de Canadá no era ninguna ilusión. Leclerc terminó la carrera de Montreal en cuarta posición tras una buena remontada que le llevó de la décima plaza a los puertas del podio.

Resulta un poco chocante hablar de un buen resultado sobre un cuarto puesto, sobre todo si eres Ferrari, pero pensando en dónde partía el equipo tras la desastrosa clasificación del sábado -desde la décima y la undécima posición de la parrilla-, se puede decir que el botín de puntos es satisfactorio.

Lo que dejó más contento a Charles Leclerc, sin embargo, fue el ritmo de carrera mostrado tanto con el compuesto medio como con el duro. El SF-23 fue bastante consistente, un síntoma de cómo las actualizaciones introducidas en Barcelona y con las que han insistido en Canadá han empezado a dar sus frutos.

"Las sensaciones son positivas", dijo el monegasco a los micrófonos de Sky Sport al término de la carrera. "Sin embargo, no debemos estar demasiado contentos con lo que hemos visto hoy porque Montreal es una pista única, muy específica. Los pianos son importantes, al igual que la puesta a punto del coche, y este fin de semana las sensaciones han sido buenas desde el principio. Es una pena lo de la clasificación, pero a estas alturas no tiene sentido fijarse en lo que pasó ayer".

"Hoy ha sido un día positivo: salíamos décimo y undécimo, remontamos con un buen ritmo de carrera, y terminamos cuarto y quinto, la estrategia fue buena, las sensaciones bastante buenas. El objetivo es mejorar desde aquí. Probablemente hayamos encontrado algo, porque ya me sentía bien en el coche desde el viernes. Tomamos una dirección diferente a la mía y me siento mejor en el coche. Y eso es algo positivo. Ahora tenemos que dar más pasos adelante".

Leclerc confirmó las sensaciones que muchos tenían al final del fin de semana: Ferrari tuvo, en cuanto a ritmo, su mejor fin de semana del año en el Circuit Gilles-Villeneuve. No obstante, también está claro que eso no puede ser suficiente. Debe ser solo el primero de muchos pasos que los de Maranello deben y tendrán que dar para, primero, alcanzar a Aston Martin y Mercedes, y después ampliar sus horizontes e intentar recortar distancias con Red Bull.

"Sí, sin duda hoy hemos visto el mejor Ferrari de la temporada. Sí, hoy lo que he visto me hace sonreír, pero la verdadera sonrisa será cuando volvamos a luchar por la primera posición y no por la cuarta como hoy. Pero digamos que hemos dado un buen paso en la dirección correcta. Debemos estar contentos cuando conseguimos dar un paso adelante, porque no siempre es fácil. Hemos dado un buen paso adelante. Estamos contentos hoy, pero a partir de mañana tenemos que volver a trabajar duro para recuperar la distancia".