Pérez comenta sus problemas y por qué es "fuerte" mentalmente

La carrera del Gran Premio de Canadá 2023 de Fórmula 1 permitió a Max Verstappen igualar la marca histórica de victorias de Ayrton Senna, lo que le deja como el quinto piloto más laureado de todos los tiempos, mientras que su compañero en Red Bull sufría por alcanzar la sexta posición al final de la carrera en el Circuit Gilles-Villeneuve.

Sergio Pérez cayó eliminado en la Q2 después de un error estratégico de su escudería al montar los neumáticos intermedios cuando no tocaba, lo que le obligaba a remontar desde el 12º lugar en la parrilla. Tras pelearse con Carlos Sainz cuando se apagaron los semáforos, el mexicano se quedó atascado por detrás de los Ferrari, imitando su estrategia de alargar la parada con el Safety Car para alcanzar su resultado definitivo.

Una vez que se bajó el RB19, dijo: "Creo que había un poco más, pero tenía el ritmo hoy con los problemas, además de que me afectó el Safety Car cuando estaba en mi tanda larga, así que es lo que hay por el momento. Es lo que hay, pero creo que mentalmente debes ser fuerte, y lo soy, nada cambiará".

"Es una etapa difícil, porque en Mónaco cometí un error y tuve un mal fin de semana, pero tenía el ritmo, así que no estoy preocupado por eso", explicó el de Guadalajara antes de que se le preguntara por los problemas que está sufriendo. "Básicamente, en la frenada, no la sentía bien, creo que ha sido lo más importante, así que debemos revisarlo para volver más fuertes. De momento no sabemos [cuál es el problema], si los neumáticos o la configuración, pero vamos a investigarlo".

Sin embargo, la próxima parada en el Gran Premio de Austria tendrá una cita al sprint en la que Sergio Pérez espera revertir la situación: "Estamos ya mirando a ella, a ver si podemos volver a estar en forma. Vamos a trabajar duro con el equipo para asegurarnos de que resolvemos los problemas que han ocurrido hasta el momento".

