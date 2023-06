Ferrari confirma que sus mejoras han funcionado en la F1 2023

Ferrari quiere ir al Gran Premio de Canadá 2023 de Fórmula 1 con la intención de borrar el mal recuerdo del inicio de la temporada y, de paso, continuar con el buen humor de los aficionados del Cavallino Rampante tras la victoria en las 24 Horas de Le Mans con el 499P.

El director de los italianos, Fred Vasseur, siempre ha confiado en su escudería a pesar de no haber conseguido los resultados deseados con la actualización del Gran Premio de España, y en el Circuit Gilles-Villeneuve no será diferente. El francés aseguró que irán con la intención de "seguir mejorando", pero está claro que no será una tarea sencilla.

En declaraciones previas al fin de semana, el galo dijo: "Llegamos a Canadá conscientes de que debemos seguir mejorando el rendimiento del SF-23 en carrera. Hemos confirmado las mejoras que introdujimos en España, que han funcionado, lo que permitirá a Carlos [Sainz] y Charles [Leclerc] contar el domingo con un monoplaza de prestaciones consistentes".

Vasseur es muy consciente de que la pista es favorable a Ferrari si se ve lo que ha sucedido históricamente, con doce victorias, ocho pole position y hasta 37 podios. Números importantes que atestiguan el fuerte vínculo entre el Cavallino Rampante, pero no será fácil prever lo que puedan hacer en 2023: "El año pasado, tanto Sainz como Leclerc fueron grandes protagonistas en esa carrera, el primero porque consiguió presionar desde la primera hasta la última vuelta a Verstappen, y el segundo porque le tocó hacer una gran remontada desde el fondo de la parrilla. Tenemos muchos aficionados en este país, y queremos brindarles con una buena actuación".

