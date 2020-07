Hamilton celebra la vuelta de Alonso y lamentaría el adiós de Vettel

Renault anunció el miércoles que el bicampeón del mundo Fernando Alonso volvería al equipo el próximo año, tras haber dejado la F1 a finales de 2018.

Alonso tendrá 40 años cuando empiece la siguiente temporada, y será el segundo piloto más viejo de la parrilla detrás de Kimi Raikkonen, si es que el finlandés sigue en la categoría. Hamilton, de 35 años, dijo que la experiencia que aportará Alonso será un gran beneficio para Renault, pese a su edad.

"La experiencia definitivamente cuenta y más cuando trabajas con un equipo así, particular como Renault", dijo Hamilton. “En realidad, cada equipo tiene la presión de desarrollar, avanzar y evolucionar. La experiencia puede ayudar al equipo a moverse en la dirección correcta. Entonces, definitivamente será una ventaja".

"Todavía no sé lo que es tener 40 años, así que no sé cómo de difícil es físicamente. Michael [Schumacher] volvió y creo que estaba físicamente genial a esa edad. No tengo dudas de que Fernando puede estar en buena forma. La ventaja para mí es que era el segundo de mayor edad y ahora voy a volver a ser el tercero. ¡Así que es genial!".

La llegada de Alonso para 2021 puede provocar la salida del cuatro veces campeón del mundo Sebastian Vettel, que actualmente no tiene asiento después de que Ferrari decidiera no renovarle y fichar a Carlos Sainz.

Cuando Motorsport.com le preguntó cuánta fuerza ganaría la F1 con Alonso y perdería sin Vettel, Hamilton dijo que sería una "lástima" no tener a ambos en la parrilla del año que viene.

"Se gane o se pierda creo que, pase lo que pase, la Fórmula 1 seguirá, esté quien esté", dijo Hamilton. “Cuando nos vamos, nos reemplazan con otro que llega. Si nos fijamos en los pilotos que se han retirado en los últimos años, no creo que la Fórmula 1 haya perdido nada. Creo que ha seguido creciendo en una dirección positiva. Pero si Seb lo dejara antes de tiempo, creo que sería una pena. Creo que tiene mucho más que dar al deporte y mucho más que lograr".

"Tenemos que asegurarnos de mantener la mayor cantidad posible de mejores pilotos. Así que queremos mantener a los campeones del mundo: Seb es campeón del mundo, Fernando es campeón del mundo. Creo que eso solo sería bueno para el deporte".

