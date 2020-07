La vuelta de Alonso a la F1: ¿qué opinan los demás pilotos?

El regreso de Fernando Alonso a la Fórmula 1 es la noticia de la semana y, si nos permiten, de lo que llevamos de temporada 2020, junto al fichaje de Carlos Sainz por Ferrari.

El asturiano volverá al 'Gran Circo' en 2021 de la mano de Renault y todos han hablado de ello. Tras las reacciones en redes sociales al anuncio de la vuelta de Alonso, llegó el GP de Estiria, donde en muchas ruedas de prensa a los pilotos se les mencionó el tema.

Esto fue lo que dijeron.

Lo que opinan Kimi Raikkonen y Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) sobre la vuelta del #14 de Alonso

Kimi Raikkonen: "Es una buena noticia, creo que para la Fórmula 1 y obviamente para él, así que veremos qué pasa. Tenemos una historia juntos. ¿Que si me sorprende? Pocas cosas me sorprenden en la F1".

Antonio Giovinazzi: "Creo que un piloto como él es un campeón, por lo que siempre es bueno ver a un campeón en la Fórmula 1, así que es algo positivo".

¿Y qué opinan Esteban Ocon, futuro compañero de Alonso, y Ricciardo, al que sustituye en Renault?

Esteban Ocon: "Estoy muy feliz de tener a Fernando como compañero de equipo. Ya sabes, trabajar con una leyenda como él es tener un punto de referencia fantástico. Tanto Daniel como Fernando serían dos compañeros fuertes, así que por esa parte estoy muy feliz".

Daniel Ricciardo: "Supongo que emocionado es lo primero que se me viene a la cabeza. No es algo que tuviera claro, sabía que había opciones, pero no lo tenía seguro. Obviamente, es genial para la categoría, es un nombre importante en el deporte y lo ha sido durante muchos años".

"Volver y hacerlo con el equipo y la marca con la que consiguió los títulos, creo que encaja bien, y estoy emocionado por competir contra él nuevamente. Personalmente, he tenido algunas buenas batallas en pista con él, siempre con respeto. Es genial. Los jóvenes son buenos, pero me hacen sentirme viejo, así que tener otro piloto más viejo en la parrilla es mejor para mí".

Las palabras de George Russell y Nicholas Latifi (de Williams) sobre el regreso de Alonso

George Russell: "Estoy bastante satisfecho por ello. La Fórmula 1 debe buscar al mejor de los mejores pilotos. Fernando es absolutamente uno de los mejores. Hay gente que argumentará que está quitando una oportunidad a pilotos jóvenes, pero tal y como están las cosas, tiene mucho sentido para Renault y Fernando. Creo que volverá y hará un gran trabajo".

Nicholas Latifi: "No puedo añadir mucho más a lo que ha dicho mi compañero, lo ha resumido bastante bien. Obviamente, cuando empecé a correr con 13 años, en ese momento era de los nombres que más escuchaba".

"Cada vez que me preguntan sobre un piloto que he idolatrado, siempre digo que nunca hubo uno en particular que fuera mi ídolo, pero hubo tres concretamente de los que quise replicar ciertos aspectos de cada una de sus carreras, o cada uno de sus rasgos y cualidades de pilotaje para ser bastante completo, y uno de ellos siempre fue Alonso".

