Hamilton: "Red Bull hizo un trabajo increíble, muchas felicidades a Max"

Hamilton y Verstappen protagonizaron una de las batallas por el título más intensas de la historia de la F1 el año pasado, que acabó con un final controvertido en favor del piloto de Red Bull en la última vuelta de la última carrera disputada en Abu Dhabi.

Pese a las dudas por fiabilidad de principios de año, que le llevaron incluso a asegurar que ya no podía pensar en el título, Verstappen ha acabado siendo el dominador absoluto de la temporada, ganando 12 de las 18 carreras disputadas hasta la fecha y proclamándose campeón en el circuito de Suzuka a falta de cuatro pruebas.

Hamilton, por el contrario, ha tenido una difícil temporada al volante del Mercedes W13 tras el cambio reglamentario impuesto este año y aún no ha podido subir a lo más alto del podio, siendo sus mejores resultados dos segundos puestos logrados en Francia y Hungría.

Pese a su acalorada batalla en 2021, Hamilton valoró el curso 2022 de Max Verstappen y Red Bull hablando con Sky Sports tras el GP de Japón, donde acabó en la quinta posición.

"Red Bull obviamente ha hecho un trabajo increíble con el coche este año. Grandes felicitaciones a todo el equipo, y a Max", dijo el siete veces campeón del mundo de F1.

Lewis Hamilton aprovechó también para dejar claro que espera volver a la lucha el año que viene: "Creo que sabemos cuáles son los problemas de este coche. Creo que, como equipo, no hemos pasado de ser campeones del mundo a no ser capaces de fabricar un buen coche. No tengo dudas de que haremos un monoplaza mejor el año que viene. Si rectificamos o no los problemas de este año, lo sabremos cuando lleguemos a ese momento".

"Sí, tuvimos algunos problemas con el coche de este año. Pero la próxima temporada, confío en que rectificaremos la situación y volveremos a luchar por el título".

Hamilton fue uno de los pilotos que más presionó para que se reanudara la carrera durante la larga pausa con bandera roja en Japón.

"Las condiciones de la pista eran increíbles cuando empezamos la carrera nuevamente. De eso se trata el automovilismo, fue realmente genial y me divertí mucho", comentó ante los medios.

"Por supuesto, la visibilidad era muy mala y era muy difícil controlar el coche, ya que patinaba constantemente. Pero el momento de iniciar carrera fue excelente".

En cuanto a su carrera en Suzuka, Hamilton pasó buena parte del acortado gran premio batallando para adelantar al Alpine de Ocon, algo que finalmente no consiguió.

"No me siento frustrado. Era una carrera sprint. Lo hice lo mejor que pude y estoy contento de que al menos hayamos conseguido algunos puntos hoy".

"Simplemente éramos muy lentos en recta. Me he acercado todo lo que he podido [a Esteban Ocon], pero en cuanto levantaba, se alejaba. Me gustaría que hubiera sido una carrera más larga. Me alegro de que hayamos dado algunas vueltas para los aficionados, aunque no ha sido una gran carrera para ellos teniendo en cuenta el tiempo que han esperado", finalizó.

A falta de cuatro carreras, Hamilton es sexto en el mundial de pilotos 2022 de F1, y está un poco en tierra de nadie, ya que está 22 puntos por detrás de Carlos Sainz (quinto) y a su vez 79 puntos por delante de Lando Norris (octavo).