Verstappen: "Ya están muy lejos, ni pienso en el mundial"

Cargar el reproductor de audio

El segundo abandono en tres carreras ha dejado a Verstappen tocado. El vigente campeón del mundo, que ganó un gran duelo a Leclerc para lograr su primera victoria en la segunda cita del curso, salió del GP de Australia con el casillero a cero, y no ocultó su decepción.

Verstappen llegaba a Melbourne con el objetivo de acercarse a Charles Leclerc y confirmar sus aspiraciones a revalidar el título. Pese a la pole position del monegasco el sábado, el Red Bull parecía fuerte, pero pronto se pudo ver que no había rival para el Ferrari este domingo.

El neerlandés se aferró a la segunda plaza, e incluso estuvo a punto de sorprender al líder en el reinicio tras el coche de seguridad, cuando llegó a estar unos centímetros por delante en la batalla rueda a rueda en la que Leclerc aprovechó el interior de la primera curva.

Pero el abandono a menos de 20 vueltas para el final le deja sexto en el mundial, a casi dos distancias de carrera de Leclerc.

Mira cómo fue el abandono de Verstappen en Australia: Vídeo: segundo abandono de Verstappen en tres carreras

Nada más llegar al paddock tras su KO, Verstappen no tenía muchas ganas de hacer declaraciones, y pese a que en su rostro disimulaba la tristeza, sus palabras no escondían la decepción.

"Ya estamos a millas de distancia, así que no quiero ni pensar en la lucha por el campeonato en este momento, creo que es más importante terminar carreras. Porque hoy fue en general, simplemente otro mal día, otra vez".

Sin Carlos Sainz, que salía noveno y que abandonó en la primera vuelta, Red Bull no pudo aprovechar el 2 vs 1 contra Ferrari, y Verstappen lamentó que su coche no fuera tan rápido como el de su rival.

"Realmente no tenía ritmo, y solo trataba de gestionar los neumáticos para intentar llegar al final porque pese a todo parecía bastante fácil ser segundo. Y sabía que no podía luchar contra Charles, así que no tenía sentido tratar de presionarle. Pero ni siquiera terminamos la carrera. Es bastante frustrante e inaceptable".

Antes de la carrera, se vio a los mecánicos de Red Bull trabajando en el coche #1 en la parrilla. Aunque el director del equipo Christian Horner dijo que no creía que el problema del abandono estuviera relacionado con lo que descubrieron antes de la carrera, Verstappen asumió que no completar todas las vueltas era una opción: "Quiero decir, sabía que había un problema. Así que siempre iba a ser una incógnita terminar la carrera. Este tipo de cosas, si quieres pelear por el título, no pueden suceder".

Luego, en palabras a DAZN F1, admitió que pese a las sospechas de problema hidráulico, aún no conocía las causas de su contratiempo: "Tienen que recuperar el coche y analizarlo. Es frustrante. No pudimos luchar por la victoria, pero al menos un segundo puesto habría supuesto buenos puntos, pero no hemos terminado".

Y por último, sobre el resto del campeonato, del que aún quedan 20 carreras, sentenció: "Tengo ganas, pero tenemos que solucionar ciertas cosas para que no vuelva a suceder".

Arrancada Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 1 / 106 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03, Mick Schumacher, Haas VF-22 2 / 106 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, se bloquea 3 / 106 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 4 / 106 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri AT03, Fernando Alonso, Alpine A522 5 / 106 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri AT03, Fernando Alonso, Alpine A522 6 / 106 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 7 / 106 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas VF-22 8 / 106 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W13, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18, George Russell, Mercedes W13 9 / 106 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL36, Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 10 / 106 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL36 11 / 106 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL36 12 / 106 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL36 13 / 106 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR22, Pierre Gasly, AlphaTauri AT03, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03 14 / 106 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR22 15 / 106 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR22 16 / 106 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR22 17 / 106 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-22 18 / 106 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-22 19 / 106 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-22 20 / 106 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images George Russell, Mercedes W13, Lando Norris, McLaren MCL36 21 / 106 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images George Russell, Mercedes W13 22 / 106 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images George Russell, Mercedes W13 23 / 106 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A522, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 24 / 106 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A522, Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 25 / 106 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A522 26 / 106 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, Esteban Ocon, Alpine A522 27 / 106 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, Alex Albon, Williams FW44, Esteban Ocon, Alpine A522 28 / 106 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, Alex Albon, Williams FW44 29 / 106 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 30 / 106 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari F1-75 31 / 106 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Alex Albon, Williams FW44, Esteban Ocon, Alpine A522, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 32 / 106 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Podio: segundo lugar Sergio Pérez, Red Bull Racing, tercer lugar George Russell, Mercedes-AMG 33 / 106 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Podio: ganador Charles Leclerc, Ferrari 34 / 106 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Podio: ganador Charles Leclerc, Ferrari 35 / 106 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Podio: ganador Charles Leclerc, Ferrari 36 / 106 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Podio: segundo lugar Sergio Pérez, Red Bull Racing 37 / 106 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Podio: segundo lugar Sergio Pérez, Red Bull Racing 38 / 106 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Podio: segundo lugar Sergio Pérez, Red Bull Racing, tercer lugar George Russell, Mercedes-AMG 39 / 106 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri AT03, Mick Schumacher, Haas VF-22 40 / 106 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18, George Russell, Mercedes W13, Kevin Magnussen, Haas VF-22 41 / 106 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari F1-75 42 / 106 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images FANS 43 / 106 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A522 44 / 106 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-22, Alex Albon, Williams FW44 45 / 106 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-22, Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, Alex Albon, Williams FW44 46 / 106 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-22, Lando Norris, McLaren MCL36, Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 47 / 106 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR22, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42, Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 48 / 106 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL36, Kevin Magnussen, Haas VF-22, Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 49 / 106 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W13 50 / 106 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari F1-75 51 / 106 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 52 / 106 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A522 53 / 106 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A522 54 / 106 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A522 55 / 106 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images George Russell, Mercedes W13 56 / 106 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-22 57 / 106 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR22 58 / 106 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL36 59 / 106 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL36 60 / 106 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL36, Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 61 / 106 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W13 62 / 106 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W13 63 / 106 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W13, George Russell, Mercedes W13 64 / 106 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W13, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18 65 / 106 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas VF-22 66 / 106 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas VF-22, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 67 / 106 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Nicholas Latifi, Williams FW44 68 / 106 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 69 / 106 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 70 / 106 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 71 / 106 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 72 / 106 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18 73 / 106 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Una vista aérea del circuito 74 / 106 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03 75 / 106 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 76 / 106 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 77 / 106 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 78 / 106 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images El coche de Max Verstappen, el RB18 de Red Bull Racing, con retardante de fuego tras su retirada y un incendio 79 / 106 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Los comisarios asisten a Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, tras retirarse de la carrera 80 / 106 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, de Red Bull Racing, se retira de la carrera y un comisario asiste un incendio 81 / 106 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, de Red Bull Racing, se retira de la carrera y un comisario asiste un incendio 82 / 106 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing, se retira de la carrera 83 / 106 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Los comisarios asisten a Max Verstappen, de Red Bull Racing, tras retirarse de la carrera 84 / 106 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing, tras retirarse de la carrera 85 / 106 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing, tras retirarse de la carrera 86 / 106 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing, tras retirarse de la carrera 87 / 106 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing, tras retirarse de la carrera 88 / 106 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari F1-75, lucha con Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 89 / 106 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari F1-75, lucha con Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 90 / 106 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 91 / 106 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, George Russell, Mercedes W13 92 / 106 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images El coche de seguridad Charles Leclerc, Ferrari F1-75 ,y Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 93 / 106 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 94 / 106 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari F1-75, lucha con Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 95 / 106 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari F1-75, lucha con Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 96 / 106 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 97 / 106 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, George Russell, Mercedes W13 98 / 106 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images El coche de seguridad Charles Leclerc, Ferrari F1-75 ,y Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 99 / 106 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 100 / 106 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Lewis Hamilton, Mercedes W13 101 / 106 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Lewis Hamilton, Mercedes W13, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18 102 / 106 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images El Safety Car Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 103 / 106 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images El Safety Car Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 104 / 106 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 105 / 106 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, se preparan para liderar el campo mientras esperan que se apaguen las luces de salida 106 / 106 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images