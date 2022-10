Cargar el reproductor de audio

Max Verstappen consiguió su segundo título mundial de Fórmula 1 en unas extrañas circunstancias, puesto que se enteró de que había sido campeón del mundo durante las entrevistas posteriores en el parc fermé. Eso ocurrió después de que la FIA sancionara a Charles Leclerc con cinco segundos por obtener una "ventaja duradera" al recortar la última chicane de Suzuka para defender su segunda posición de Sergio Pérez.

Al bajar el monegasco a la tercera plaza, el neerlandés de Red Bull obtuvo la ventaja de diez puntos que necesitaba para coronarse en el GP de Japón, a pesar de no haber completado el 75% de la distancia de carrera que estipula el reglamento para repartir la totalidad del botín.

Verstappen celebró con sus mecánicos antes de subir al podio, pero luego se le pudo escuchar que no se creía que lo hubiera ganado: "Durante la carrera, no tenía ni idea de lo que iban a decidir con los puntos".

"El objetivo principal era ganar, pero una vez que crucé la línea de meta, estaba como, 'vale', fue una prueba increíble, buenos puntos de nuevo, pero no campeón del mundo todavía", indicó el holandés. "Cuando hice las entrevistas después de la carrera, de repente mis mecánicos se empezaron a animar, y me preguntaba qué estaba pasando".

"Entonces me di cuenta de que Checo [Pérez] era segundo en lugar de Charles [Leclerc], pero todavía no sabía si eran puntos completos, la mitad o lo que fuera, no sé cómo se hace", comentó el recién coronado neerlandés."Pero al final tuvimos suficientes puntos, así que volvimos a ser campeones del mundo".

La confusión sobre el reglamento vino por la modificación después del GP de Bélgica de la pasada temporada, donde se otorgaron la mitad de los puntos tras haber completado solo dos vueltas detrás del coche de seguridad. Como la normativa para la reducción del premio solo se refiere a las carreras en las que no se puede reemprender la marcha, el hecho de que en Japón se alcanzara el máximo de las tres horas desde la salida y solo rodar 28 vueltas de las 53 previstas, significa que se podía conceder todo el botín.

"Para ser sincero, no me importa que haya sido un poco confuso", dijo Verstappen. "En realidad, lo encuentro bastante divertido, porque al final, no va a cambiar el resultado. Cuando crucé la línea de meta, de todos modos, no era suficiente, incluso si se hubieran dado todos los puntos, no habría cambiado nada".

Varias personalidades de los equipos de Fórmula 1, incluido su jefe, Christian Horner, sugirieron que la FIA debería revisar el reglamento, y el nuevo bicampeón del mundo explicó que pasaban "situaciones complejas" cuando se suspendían y reanudaban las carreras.

"Es la diferencia entre si terminas una carrera o si hay banderas rojas al principio y no puedes seguir", comentó el neerlandés de Red Bull. "Por supuesto que hay una gran diferencia entre ambas cosas, pero creo que si no detallas bien las reglas, no es bueno, igual que si las modificas mucho. Es siempre difícil encontrar un punto medio".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!