Hamilton: "Mi primer error en mucho tiempo, pero pude seguir"

El vigente campeón del mundo de Fórmula 1 estaba en una reñida batalla con Max Verstappen por el liderato de la carrera de Imola mientras doblaban a otros pilotos sobre una pista mitad mojada mitad seca.

Pero cuando Hamilton se salió de la trazada para pasar al Williams de George Russell, no pudo reducir la velocidad lo suficiente en la superficie húmeda y se salió hasta la escapatoria de grava, hacia las barreras.

El piloto de Mercedes logró dar marcha atrás con el morro dañado y se benefició poco después de la aparición de una bandera roja por el gran accidente entre George Russell y Valtteri Bottas.

Eso permitió al equipo reparar completamente su coche y desdoblarse y, aunque era noveno cuando la carrera se relanzó, aprovechó errores ajenos y un gran ritmo para remontar hasta el segundo lugar.

Reflexionando sobre su salida de pista en Tosa, Hamilton declaró: "Fue horrible, estaba alcanzando a Max, a un buen ritmo. Pero no he sido muy paciente. Solo había una línea seca y supongo que tenía demasiada prisa para pasar a todos".

"Me alegra haber salido de la grava y haber podido volver a la carrera, fue una gran remontada".

“Entré por el interior y pude ver que estaba mojado. Estaba tratando de frenar, pero no lo logré y salí despedido".

"Fui un poco desafortunado, pero estoy muy, muy agradecido de que pudiéramos ponernos en marcha de nuevo, y conseguir algunos puntos para el equipo fue muy importante".

Salir del GP de Emilia Romagna con un 0 le habría dado a su rival Max Verstappen una buena ventaja en el campeonato, pero Hamilton asegura que no pensó en eso mientras esperaba durante la pausa de la bandera roja.

"No estaba pensando en eso", dijo. "Solo estaba tratando de superar ese sentimiento desgarrador que tienes cuando cometes un error, y simplemente seguí adelante y aprendí de ello muy rápido".

"No tienes tiempo para pensar en eso, así que eso es lo que hice: volví al espíritu de las carreras. No sabía si podríamos adelantar o no, porque fuera de la trazada iba a seguir mojado. Pero aún así tuvimos algunas batallas muy divertidas con todos los chicos".

Hamilton pasó a Lando Norris para ser segundo en las últimas vueltas, y dijo que estaba emocionado de que su antiguo equipo lo estuviera haciendo tan bien.

"En primer lugar, felicidades a Max. Hizo un trabajo fantástico hoy y fue un trabajo sólido de su parte, y también a Lando, qué trabajo tan increíble. Es genial ver a McLaren de nuevo ahí".

"Por mi parte, no fue mi mejor día. Es la primera vez que cometía un error en mucho tiempo, pero estoy agradecido de haber podido llevar el coche a casa".

Por último, cuando a Hamilton se le preguntó cómo de diferente es la lucha este año al contar con un rival que está muy cerca (Max Verstappen), declaró: "Es una gran lucha, y lo adoro".

"Tienen un coche para ganar el campeonato [Red Bull] y tenemos una batalla por delante. Desgraciadamente hoy cometí un error".

