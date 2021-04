Russell: "Si hubiera sido otro piloto, Bottas no habría hecho eso"

Valtteri Bottas y George Russell fueron los protagonistas inesperados del GP de Emilia Romagna 2021 de la Fórmula 1 en Imola, cuando ambos tuvieron un fuerte accidente en la vuelta 33 de la carrera.

El inglés de Williams había cogido el rebufo del Mercedes en la recta de meta, cuando Bottas se fue al interior antes de llegar a la curva 1. Russell lo intentó por fuera, pero tocó con la rueda delantera derecha la hierba y perdió el control de su monoplaza.

Esto provocó que se desviara a la izquierda y se llevara por delante al finlandés a más de 300 km/h, destrozando ambos coches, dejando restos por toda la pista y obligando a sacar la bandera roja.

Aunque ambos salieron ilesos, Russell se fue a por el finlandés, dándole un golpe en el casco, a lo que Bottas respondió con un corte de manga.

"Fue un gran accidente, pero estoy bien. Decepcionado, molesto, frustrado por todos realmente. Habríamos puntuado hoy, el coche era rápido. Y, obviamente, el ir a adelantar a un Mercedes, no creo que un Williams haya hecho eso en mucho, mucho tiempo. Así que contento, pero al final frustrado", comentó el inglés en Sky F1.

"Tenemos este acuerdo de caballeros de que cuando hay un coche más rápido acercándose con el DRS, no sacudes el volante en el último momento. Me he abierto, he cogido el rebufo, me he abierto, y justo ahí Valtteri se ha movido muy ligeramente, y eso me ha sacado de la línea y me ha metido en la zona mojada".

"En condiciones perfectamente secas en un circuito muy normal, es peligroso, y mucho más en una pista muy estrecha cuando hay parches mojados. Así que un incidente desafortunado. Pero igualmente, ha sido inevitable, un incidente así siempre ocurrirá cuando los pilotos hacen pequeños movimientos como este. Es el más pequeño de los movimientos, pero cuando vas a 350 km/h y 50 km/h más rápido que el coche de delante, es algo tremendo".

Cuando se le insistió en qué pasó por su cabeza en ese momento y al ir a hablar con Bottas, antes de que este se bajara del monoplaza, Russell apeló de manera indirecta a su rol de piloto junior de Mercedes (por el que sustituyó a Hamilton en el GP de Sakhir 2020).

"Obviamente estaba muy cabreado y frustrado con él en ese momento. Estoy luchando por el 9º puesto, un 9º para él no es absolutamente nada. Casi no tiene sentido. Hizo un movimiento que harías si estuvieras luchando por la victoria en la última vuelta de la carrera. Así que ya sabes, se plantea la cuestión de por qué haría eso por el 9º, y tal vez si yo fuera otro piloto, él no lo habría hecho", lanzó.

"Así que eso es lo que pasó por mi mente. Como dije, él no tiene toda la culpa, no creo que yo tenga toda la culpa tampoco. Pero podría haberse evitado. Creo que esto es un buen ejemplo para los comisarios, movimientos muy pequeños como este crean accidentes, y aquí estamos".

Russell dejó claro que imagina que Bottas considera que no hizo nada mal, tal y como el finlandés subrayó en el paddock de Imola.

"Estoy seguro de que, desde su perspectiva, siente que es mi culpa, no tengo dudas al respecto. Igualmente, conoce las velocidades de estos coches, cuando estás detrás con el rebufo y el DRS. Sabe que no es lo correcto. Como he dicho, si estás luchando por la victoria en la última vuelta de la carrera, tal vez. Pero no en condiciones como estas y no a mitad de carrera cuando eres 9º, que no es nada", concluyó un dolido Russell.

Más fotos del emocionante GP de Emilia Romagna de F1

Monoplaza dañado de Valtteri Bottas, Mercedes W12 después del choque 1 / 26 Los comisarios retiran el coche de Valtteri Bottas, Mercedes W12 tras el accidente 2 / 26 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Los oficiales de pista despejan el coche dañado de Valtteri Bottas, Mercedes W12, de la trampa de grava 3 / 26 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes W12, Esteban Ocon, Alpine A521, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M 4 / 26 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41, Valtteri Bottas, Mercedes W12, Esteban Ocon, Alpine A521 5 / 26 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lance Stroll, Aston Martin AMR21, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41, en pits 6 / 26 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Nicholas Latifi, Williams FW43B, Nikita Mazepin, Haas VF-21 7 / 26 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 8 / 26 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 9 / 26 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A521, Fernando Alonso, Alpine A521 10 / 26 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12, Charles Leclerc, Ferrari SF21 11 / 26 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Un oficial de pista con bandera roja 12 / 26 Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02, Fernando Alonso, Alpine A521, Esteban Ocon, Alpine A521, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 13 / 26 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02, Mick Schumacher, Haas VF-21, Fernando Alonso, Alpine A521, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 14 / 26 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, pit stop 15 / 26 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, Valtteri Bottas, Mercedes W12, George Russell, Williams FW43B, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 16 / 26 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 17 / 26 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02, Fernando Alonso, Alpine A521, Esteban Ocon, Alpine A521, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 18 / 26 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Lando Norris, McLaren MCL35M 19 / 26 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, Lance Stroll, Aston Martin AMR21 20 / 26 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images El Safety Car lidera a Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lance Stroll, Aston Martin AMR21, y el resto del campo en los pits 21 / 26 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A521, en pits 22 / 26 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41, Lewis Hamilton, Mercedes W12, en pit lane 23 / 26 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR21, Valtteri Bottas, Mercedes W12, George Russell, Williams FW43B, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 24 / 26 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Lance Stroll, Aston Martin AMR21, Valtteri Bottas, Mercedes W12 25 / 26 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 26 / 26 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images