Russell, sorprendido de colarse entre Piastri y Norris

Con la sexta posición de Max Verstappen y la quinta de Yuki Tsunoda, el segundo puesto de George Russell al término de la SQ3 aparece como una de las sorpresas de la clasificación sprint de este viernes por la noche en el Gran Premio de Qatar 2025 de F1. El británico, al volante de su Mercedes, logró intercalarse entre los McLaren F1, con Oscar Piastri por delante y Lando Norris por detrás.

Un rendimiento tan inesperado para la mayoría de observadores como para el propio Russell, que no escondió su sorpresa cuando le preguntaron si sabía que su W16 tenía este ritmo: "No, honestamente. Fui 14º en los entrenamientos libres".

"Mis clasificaciones no han sido muy buenas últimamente. Excepto en Singapur, hace tiempo que no tenía una buena sesión, así que estaba muy contento de firmar unas buenas vueltas y estuve más o menos ahí durante toda la quali, así que fue agradable. Honestamente, este circuito te da muchísima alegría cuando lo pilotas; es muy rápido, hay mucho agarre, así que las sensaciones son agradables".

Si bien el trazado de Lusail es apreciado por los pilotos cuando ruedan en solitario, es mucho menos espectacular en carrera. La sucesión de curvas de media y alta velocidad hace que los adelantamientos sean muy complicados, incluso al final de la larga recta de meta y aun con el DRS. Una zona de DRS que Russell, por cierto, no entiende por qué no se ha alargado para la edición de 2025.

"Espero que extiendan la zona de DRS para la carrera del domingo"

"Creo que va a ser… No quiero ser aguafiestas, pero [la posición] en la primera curva probablemente será donde terminemos. Hablamos brevemente de ello esta mañana en el briefing de pilotos, sobre por qué la zona de DRS no se había extendido. Y espero que quizá, después de la sprint, puedan ajustar eso si hace falta para la carrera".

"Pero creo que va a ser muy… Creo que va a ser difícil adelantar, pero obviamente estamos en una buena posición de salida, así que bueno, lo tomamos".