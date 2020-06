Hamilton se autoproclama como "primer campeón de la clase obrera"

El seis veces campeón del mundo de Fórmula 1 sigue empeñado en ocupar titulares en estas semanas previas al arranque de la temporada 2020 de la categoría (5 de julio en Austria).

Después de insistir a sus compañeros de parrilla para que mostraran su apoyo con el movimiento #BlackLiveMatters –en contra del racismo tras los últimos casos de muertes de afroamericanos a manos de la policía en EE UU–, el inglés se vio involucrado esta semana en un caso de fake news junto a Helmut Marko.

En el último número de la revista Men's Health el vigente campeón del mundo de F1 cuenta cómo se prepara físicamente y las tendencias nutricionales que sigue.

Pero también hace unas declaraciones con cierta falta de precisión y buena dosis de egolatría en las que se autoproclama "primer campeón de F1 de la clase obrera".

Cuando se le preguntó cuál es el logro por el que está más orgulloso en su carrera deportiva, Hamilton respondió con soltura: "Fui el primer campeón de Fórmula 1 de la clase obrera. Estoy orgulloso de haber allanado el camino para otros. Una de mis frases favoritas es 'No puedes ser lo que no ves'. Todo el mundo que me ve en el podio, incluso aunque sea un niño, puede verse inspirado para perseguir sus sueños".

"Si eso ocurre, es que hago bien mi trabajo. La diversidad es un problema que la Fórmula 1 tiene que afrontar. Quiero ser parte a la hora de ayudar a la categoría a progresar, no solo inspirando a otros, sino también colaborando en crear más oportunidades para gente de distintas comunidades".

A Hamilton parece olvidársele el pasado de otros pilotos con los que ha llegado a compartir parrilla, como Fernando Alonso –padre trabajador de la minería y madre dependienta de El Corte Inglés–, Michael Schumacher –padre albañil antes de fundar una instalación de karting y madre camarera– o Kimi Raikkonen –padre constructor de carreteras y madre oficinista–.

Lo cierto es que ni él fue el primer campeón de F1 con orígenes humildes, ni ha sido el único en los 70 años de historia de la categoría.

