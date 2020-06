Lewis Hamilton publicó este miércoles un mensaje en redes sociales atacando a Helmut Marko después de creer por error que había dicho que el británico se está distrayendo de la F1 por su apoyo a la campaña Black Lives Matter.

Posteriormente se supo que Marko no había hecho esos comentarios y la web que los había publicado confesó que los había sacado de una cuenta de parodias de Twitter.

Cuando Hamilton se enteró de que las declaraciones de Marko eran falsas, rápidamente eliminó la publicación de su canal y no se ha vuelto a pronunciar sobre el asunto.

Marko se quedó completamente desconcertado por la controversia que se desató y no entendía qué había pasado cuando se puso en contacto con él la jefe de prensa de Red Bull.

"Me preguntó qué dije realmente en la entrevista", explicó Marko a Motorsport.com. "Ni siquiera sabía de qué estaba hablando. Entonces comenzó todo. Me sorprendió por completo".

La cadena ​​alemana RTL, donde se había publicado que Marko hizo las declaraciones, también examinó detenidamente su archivo para verificar que no había hecho esos comentarios durante una entrevista llevada a cabo el 5 de junio.

Cuando RTL se aseguró de que los comentarios eran falsos, el equipo de Red Bull y el propio Marko contactaron por separado con Hamilton.

"[Christian] Horner envió un SMS a Hamilton", dijo Marko. "Borró sus publicaciones".

El propio Marko luego envió un correo a Hamilton, al que el piloto de Mercedes también respondió. Aunque Marko no ha dicho que le escribió Hamilton, aseguró que, en lo que a él respecta, el asunto fue tratado "de buena fe".

Al analizar lo ocurrido, Marko dijo que comprende el enfado de Hamilton al creer que estaba siendo criticado por su reciente postura sobre el racismo.

"Está muy involucrado", comentó Marko. "Como piloto de carreras, no tenía que investigar si era cierto o no. En ese sentido, su reacción hacia mí era comprensible".

Para Marko lo que no es justificable es que una web se invente unas declaraciones que le afecten a él y al equipo Red Bull.

"Eso fue tedioso", dijo. "No me di cuenta del daño que podría hacer algo como esto y lo rápido que se propaga. Puedes coger esto como un ejemplo de cómo una visión demasiado histérica no es útil en el panorama general".

"Gracias a Dios, la mayoría de los periodistas investigan lo que realmente sucede. RTL me dijo que fueron bombardeados con solicitudes durante cuatro horas. Y cuando quedó claro que se trataba de noticias falsas, casi nadie escribió nada al respecto".

Marko también cree que es "absurdo" que la gente piense que es racista.

"No soy racista", dijo. "Tenemos empleados en nuestro equipo de no sé cuántas naciones. Este también ha sido siempre el caso de nuestro programa junior. Y en mi empresa tengo empleados de aproximadamente 15 nacionalidades y X continentes".

Información adicional de Jonathan Noble