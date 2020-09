Hamilton sufrió pensando en un 'déjà vu' con los neumáticos

Hamilton dominó desde el inicio hasta el final este domingo en Spa-Francorchamps para lograr su quinta victoria de la temporada 2020, ampliando su ventaja en el campeonato de pilotos de Fórmula 1 a 47 puntos sobre Max Verstappen.

El piloto de Mercedes hizo su única parada en boxes después de sólo 11 vueltas en medio de un período de coche de seguridad, lo que lo obligó a hacer que sus neumáticos duros duraran 33 vueltas hasta el final de la carrera.

Hamilton tuvo un par de bloqueos en las últimas vueltas e informó de que le preocupaba que sus neumáticos durasen hasta el final, sufriendo con una vibración.

Esto hizo que el seis veces campeón del mundo temiera que se repita el fallo que tuvo en la última vuelta del Gran Premio de Gran Bretaña, que le hizo cruzar la línea de meta a tres ruedas.

"No fue la más fácil de las carreras, hubo un par de sustos", dijo Hamilton.

"Bloqueé en la curva 5 y empecé a tener un poco de vibración, y luego una vez en la última curva. Las temperaturas de los neumáticos estaban bajando lentamente. No importaba cuánto apretaras, supongo que a medida que pierdes la goma empiezas a perder temperatura en los neumáticos".

"Fue un poco de sufrimiento, pero estuvo bien. Estaba un poco nervioso de que pudiéramos tener un escenario como el de Silverstone con esa delantera derecha hacia el final, así que la estuve cuidando. Parece que el neumático tenía un montón de goma, así que tal vez estaba bien".

Hamilton fue capaz de mantener a raya a su compañero de equipo de Mercedes, Valtteri Bottas, en la primera vuelta, asegurándose que el finlandés no tuviera suficiente rebufo en la larga recta de Kemmel.

Hamilton explicó después de la carrera que tuvo "un gran latigazo" en la primera curva que funcionó a su favor, ya que obligó a Bottas a levantar y perder impulso.

"Funcionó a mi favor, para ser sincero, ese latigazo, porque estaba pegado a mí", dijo Hamilton. "Estoy seguro que tuvo que levantar y eso implicó que cuando llegamos a la cima de la colina, no sé si tuvo que levantar o no, pero no tuvo suficiente tiempo para lanzarse a por mí".

