Leclerc: "Esto es muy feo y frustrante, y en Monza será igual"

Tras caer en Q2, ni Charles Leclerc, ni Sebastian Vettel pudieron puntuar en la carrera del GP de Bélgica, completando un fin de semana nefasto para los del Cavallino.

Ferrari no tuvo nunca opciones (salvo en la salida) de acabar en el top 10, y tras perder la batalla con los AlphaTauri y Alfa Romeo, su lucha pasó a ser con Haas, el único equipo junto a Williams al que superaron.

Leclerc terminó 14º, una posición por detrás de Vettel tras salvar in extremis esa plaza al adelantar a Grosjean. El monegasco, que sufrió dos malos pitstop del equipo, no pudo ocultar su decepción, y cuando le preguntaron qué sentía al haber vivido esa carrera, declaró: "No es fácil. Sinceramente no sé qué decir. Es feo, muy feo. Tenemos que hacer algo".

Luego, de manera más reflexiva pero igual de negativa, continuó: "Ha sido muy frustrante porque ha sido un fin de semana muy difícil para nosotros y la carrera no ha sido mejor, ya que hemos tenido problemas en las dos paradas en boxes que hicimos, lo cual me hizo perder bastante tiempo y posiciones".

"Traté de remontar, pero es muy difícil para nosotros adelantar incluso con DRS, así que tenemos que trabajar y encontrar algo, porque así es muy difícil".

El #16 dejó evidente por radio sus sentimientos ante las dificultades encontradas con un SF1000 que no ganaba, por velocidad punta, a ningún otro coche. "Hoy fue difícil ocultar mi frustración", admitió. "Pero eso no cambia lo que hice en el coche. Traté de dar lo mejor de mí como siempre, pero fue difícil. En las rectas no podemos adelantar incluso con el DRS abierto. Es muy difícil, pero esta es la situación”.

Mattia Binotto declaró que los contratiempos de los de Maranello este fin de semana se debieron a las características de Spa-Francorchamps. En esa línea, Leclerc advierte a los tifosi que el próximo domingo será igual: "En Monza será muy difícil. Si hablamos de Mugello o Imola, quizás haya alguna esperanza, pero Monza será realmente difícil para nosotros, es muy similar a Spa".

