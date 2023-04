Hamilton alaba a Alonso: "Sigue hambriento como nunca"

Llegar a ser piloto es muy complicado, pero hacerlo hasta alcanzar la élite del automovilismo como es la Fórmula 1, todavía más. Si a eso se le suma el factor de la edad deja las probabilidades casi por los suelos, lo que demuestra la capacidad de dos leyendas y varias veces campeones como Lewis Hamilton y Fernando Alonso.

La dupla acumula un total de nueve títulos en el Gran Circo, repartidos en siete para el británico y dos para el español, quienes llegaron a ser compañeros en aquel recordado 2007 en McLaren. Ahora, con los 40 años acercándose para el de Mercedes, alaba la habilidad del asturiano para conservar sus picos de rendimiento, con lo que eso conlleva al cuerpo.

Cuando Motorsport.com preguntó sobre la edad y el peso que eso puede provocar, Lewis Hamilton respondió: "Hay que fijarse en cómo está pilotando Fernando [Alonso], el talento sigue ahí, no se le ha ido, está en una gran forma y está realizando un trabajo increíble. Creo que el ADN de las carreras está en la sangre, y ahora las generaciones más jóvenes tienen más información, están más fuertes y en forma".

"Lo vemos en gente como LeBron [James, jugador de la NBA] o Tom [Brady, jugador de la NFL], así que pienso que ahora están más centrados que antes en cómo darlo absolutamente todo, en cómo trabajas y gestionas tu cuerpo. Sigo más hambriento que nunca, y Fernando claramente también", continuó el heptacampeón.

No obstante, no han faltado los rumores sobre una posible salida de Mercedes, dejando así su hueco para alguien muy joven pero con un talento más que demostrado. Sobre el paddock circulaban las afirmaciones de que Charles Leclerc había mantenido conversaciones con los de Brackley para unirse a ellos en el futuro después del mal estado de forma que atraviesa Ferrari.

Cuando Lewis Hamilton escuchó eso, prefirió no darle importancia porque está centrado en el objetivo: "No, no pienso en eso, porque todos los pilotos tienen relación con los diferentes equipos y jefes. Me gusta donde estoy, amo a mi escudería y trabajamos para salir adelante, así que eso no ha tenido ningún impacto".

