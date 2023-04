Leclerc, más preocupado por el "desastre" deportivo de Ferrari F1

El piloto monegasco solo ha sumado seis puntos en la temporada 2023 de la Fórmula 1, gracias a su séptimo puesto en Arabia Saudí, tras verse obligado a abandonar las carreras de Bahrein y Australia.

Más allá de los retos que afronta Ferrari para hacer más rápido su SF-23, el equipo de Maranello se está enfrentando en estos momentos a una gran fuga de cerebros con la dimisión de algunos altos cargos, como el director de diseño, David Sánchez, y el director deportivo, Laurent Mekies.

Esa huida de parte del personal se ha sumado a los quebraderos de cabeza a los que se enfrenta el director del equipo, Fred Vasseur, a la hora de intentar hacer avanzar a la Scuderia, pero Charles Leclerc asegura que no está muy preocupado por las últimas salidas.

Ante la pregunta de Motorsport.com sobre si estaba más preocupado por la falta de ritmo o por la situación fuera de ella, el monegasco dijo: "Seamos sinceros, si hablamos de lo que pasa en la pista, el rendimiento no está donde queremos que esté. En líneas generales, las tres primeras carreras fueron un desastre para mí".

"Pero estas tres semanas creo que han sido buenas para resetear todo y mirar un poco las cosas en las que podemos optimizar el paquete que tenemos", comentó. "Luego, fuera de la pista, por supuesto, hay una reestructuración del equipo, está claro. Teníamos una muy buena relación con Laurent [Mekies], pero todos entendemos en el equipo que es el momento de aprovechar esa oportunidad, ya que es una oportunidad realmente buena para él. Así que es así".

"No obstante, el equipo es más que una persona. Y sí, tengo mucha confianza en el futuro con Fred [Vasseur] teniendo lo que él tiene en mente. Tengo mucha confianza", añadió.

El monegasco dijo que tenía mucha fe en lo que Vasseur está planeando para cambiar la suerte de la estructura italiana, después de haber recibido un mensaje de tranquilidad de parte de su nuevo jefe de equipo acerca de su visión para el futuro.

"Creo que ha sido abierto con lo que quiere conseguir y la forma en que quiere conseguirlo. Eso me da más confianza que nunca. Así que por mucho que obviamente se mueva, tengo confianza para el futuro".

Los Rumores que vinculan a Leclerc con Mercedes en la F1

Charles Leclerc se ha encontrado en el centro de los últimos rumores, una serie de "informaciones" que le han vinculado a Mercedes debido a todos los problemas a los que se enfrenta en Ferrari.

Pero el de Mónaco descartó categóricamente que hubiese hablado con el fabricante de automóviles alemán, ya que volvió a repetir que mantenía una total confianza en el Cavallino Rampante.

A la pregunta de si había mantenido conversaciones con Mercedes, Leclerc respondió: "No, todavía no. De momento, no. Así que por ahora, estoy totalmente centrado en el proyecto en el que estoy hoy, que es el de Ferrari. Como he dicho, confío plenamente en el futuro. Luego ya veremos".

El monegasco reconoció que, a pesar de todos los problemas que está afrontando el conjunto italiano en estos momentos, está convencido de que tienen capacidad para recuperarse: "Teniendo en cuenta el paso que hay que dar, es realmente grande. Sobre esto, somos completamente conscientes de ello, y yo soy el primero en ser consciente de ello".

"Sin embargo, si tengo que decir un equipo que pueda hacerlo, es Ferrari. Sé lo que está pasando dentro y lo que estamos intentando conseguir, y estoy bastante seguro de ello", concluyó el piloto del equipo italiano.

