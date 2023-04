Pérez: "Hemos entendido los problemas, que no era uno, sino varios"

El equipo Red Bull es el rival a batir, en concreto uno de sus pilotos, Max Verstappen, que lidera la tabla clasificatoria después de una trabajada victoria en la pasada carrera. Son ya dos triunfos para el neerlandés en tres citas, y la que se escapó fue a parar a manos de su compañero, Sergio Pérez, quien aseguró que ha reiniciado todo para seguir peleando.

El mexicano habló sobre lo sucedido en el Gran Premio de Australia, donde cayó eliminado a las primeras de cambio en la clasificación por una salida de pista, cosa que ya le había pasado en los entrenamientos libres. Sin embargo, aprovechó las circunstancias con las banderas rojas y la superioridad de su RB19 para escalar hasta la quinta plaza final.

Ya en Azerbaiyán, el azteca recordó su oscuro fin de semana: "Por supuesto que todavía está en el fondo de mi mente, pero tenemos que reiniciar y continuar. Tuve muchos problemas específicos todo el día, fue un sábado terrible, los terceros entrenamientos libres y la clasificación no fueron bien".

"Hemos entendido muchos de los problemas que teníamos ahora. No era un problema, eran varios", aseguró Sergio Pérez. "Con solo una cosa, hubiera sido fácil resolverlo en el mismo día, pero se fue a una combinación de factores, por lo que no funcionó, y con suerte, no volveremos a experimentar eso, porque aquí en Bakú no quieres que te pase"

"Al menos eso es lo que escuché de mis ingenieros. Somos muy transparentes en el equipo y este es el feedback que he recibido", dijo el mexicano, que está contento por volver a un escenario en el que se ha subido a lo más alto del podio. "Me gusta venir aquí, he obtenido buenos resultados, incluso con un Force India".

"Este circuito se adapta a mi estilo de conducción y, a menudo, he podido rendir un poco mejor aquí que en otros lugares. De todos modos, lo principal es ganar confianza y tener buenas sensaciones en los entrenamientos libres de mañana, porque en un circuito urbano es crucial tenerlo con el coche y terminar", dijo el de Red Bull.

"Nuestra velocidad máxima normalmente debería ser una de nuestras cualidades en este trazado. Será interesante ver cuál será la influencia del nuevo asfalto, o si las cosas cambiarán", continuó. "Debido a que solo tenemos unos entrenamientos libres, debemos elegir la configuración correcta de los alerones de inmediato. Si sabes hacerlo, marcará una diferencia el domingo, especialmente para mantener los neumáticos bien".

