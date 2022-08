Cargar el reproductor de audio

En su paso por Mercedes, Lewis Hamilton ha conquistado seis coronas mundiales, pero pudieron ser siete si el final del Gran Premio de Abu Dhabi 2021 hubiera sido de otra manera. En el último giro de la carrera, cuando Max Verstappen y el propio británico estaban empatados a puntos, el neerlandés adelantó al británico para arrebatarle el título después de una polémica acción de Michael Masi al permitir reanudar la cita.

En una entrevista a la revista de moda, política y cultura que se lanzará en el mes de septiembre y de la que el piloto será portada, Vanity Fair, el de Mercedes explicó cómo vivió esos duros momentos.

"Ves que las cosas comienzan a pasar", recordó el inglés sobre las últimas vueltas. "Y mis peores temores cobraron vida, pensé, no hay forma de que me la peguen, no hay forma, eso no sucederá, no."

"No sé si realmente puedo describir con palabras la sensación que tuve", reveló Hamilton. "Recuerdo que me senté con incredulidad y me dí cuenta de que tenía que desabrocharme los cinturones para salir de ahí".

"Tengo que salir de esta cosa, tengo que encontrar la fuerza, pero no la tenía. Fue uno de los momentos más duros que he tenido en mucho, mucho tiempo", continuó el de Mercedes. "Yo sabía lo que había pasado, sabía qué decisiones se habían tomado y por qué, y algo no estaba bien".

Después de bajar del monoplaza, en el parc fermé, era su padre, Anthony, el que le esperaba, y el piloto contó cómo fue ese emotivo encuentro: "Me abrazó y creo que me dijo: 'quiero que sepas lo orgulloso que estoy de ti'. Tener a tu padre abrazándote de esa manera es una de las cosas más profundas que he tenido".

"No he crecido teniendo eso muchas veces", afirmó Hamilton, que se siente listo para volver a lo más alto un solo curso después a pesar del mal inicio de Mercedes en 2022.

"No hay forma de que pueda alcanzar a los líderes después de quedarme a 30 segundos del último", dijo. "Vamos a lograr una victoria este año, y eso es algo que no podría haber dicho antes de la carrera [en Barcelona], así que es genial".

Sobre su posible retirada de la Fórmula 1 en unos cuantos cursos, el siete veces campeón del mundo aseguró que "vive al máximo lo mejor que puede", y que el hecho de estar "haciendo planes para cuando termine" no es sinónimo de que esté planificando una salida prematura del Gran Circo.

"Todavía estoy en esta misión, aún me encanta conducir, sigue siendo un reto, así que realmente no siento que tenga que dejarlo pronto", sentenció el británico que busca su octavo título mundial para desempatar con Michael Schumacher como el único piloto en la historia con ese número de campeonatos de Fórmula 1.