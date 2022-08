Cargar el reproductor de audio

El 25 de marzo de 2012 pudo ser un momento histórico para el deporte mexicano, y es que después de 42 años, un piloto de esa nacionalidad podría haber regresado a lo más alto del podio en el Gran Premio de Malasia. En una extraña carrera de una alocada temporada en la que hubo siete ganadores diferentes en las primeras siete carreras, Sergio Pérez y un sorprendente Sauber estuvieron cerca de entrar en libros de historia.

Las 56 vueltas en Sepang fueron la demostración de lo que le podía deparar al de Guadajalara en su trayectoria con un monoplaza competitivo, y es que de no ser por un error a pocos giros del final en la penúltima horquilla, Checo podría haber superado a Fernando Alonso para ganar su primer gran premio de Fórmula 1 y ser el segundo piloto más joven en hacerlo.

Sin embargo, el mexicano se tuvo que conformar con una segunda posición muy meritoria, y es que la escudería de Hinwil no subía al podio desde el Gran Premio de Estados Unidos de 2003, cuando Heinz-Harald Frentzen quedó tercero, por detrás de Michael Schumacher y Kimi Raikkonen.

Pérez se quedó a poco más de dos segundos de rozar la gloria, pero su sonrisa descorchando el champán era signo de lo satisfecho que estaba, al igual que sus mecánicos y Peter Sauber, el artífice de que el equipo siguiera compitiendo.

"Estaba muy cerca de Fernando [Alonso] ahí", dijo Checo mientras miraba la repetición de la carrera. "Estábamos apretando, pero creo que como escudería pensábamos más en el podio que en ir a por la victoria. Iba a ser muy arriesgado adelantar a Fernando porque solo había una trazada".

La lluvia fue la clave de la cita en Malasia, y es que de no ser por la humedad del asfalto en los últimos giros, el de México podría haber intentado un movimiento en cualquier sitio de la pista.

"Recuerdo ir a por él [a por Alonso], mi equipo estaba callado y era como que esperaban a ver qué sucedería, vamos a asegurarnos el podio y vamos a por la victoria", explicó Checo. "Estuvo muy, muy cerca".

"Creo que me faltó un poco de experiencia para batir a Fernando, que hizo una fantástica carrera, porque éramos algo más rápidos que él, pero no conseguí acercarme lo suficiente para adelantarlo en la recta", continuó el mexicano. "En esos momentos, pensaba en ir a por la victoria, pero el equipo, por otra parte, me decía que trajera el coche de vuelta a casa, y eran condiciones difíciles, porque estábamos con neumáticos lisos en un asfalto mojado que se iba secando, pero que no lo estaba del todo".

"Eran dos escenarios diferentes, y perdí un poco la concentración, pero fue divertido estar así con Fernando. Si hubiera tenido dos vueltas más, le habría pillado y le hubiera puesto más presión", dijo Sergio Pérez mientras observaba su error en la horquilla.

"Me fui un poco largo en el ápice de la curva y me salí", reconoció. "Estaba más nervioso por mi equipo, porque quería asegurarles de que alcanzaría ese resultado, pero estaba en una posición de presionar a Fernando. Me faltó un poco más de experiencia en Fórmula 1".

"Era mi primer podio en la categoría, y mi escudería no estaba acostumbrada a eso en aquella época, así que el segundo puesto fue un gran resultado para nosotros", concluyó con cara de orgullo el ahora piloto de Red Bull.