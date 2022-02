Cargar el reproductor de audio

Desde el inicio de la temporada 2020 de Fórmula 1, algunos pilotos suelen arrodillarse antes de cada carrera para enviar una mensaje contra el racismo, un gesto que fue copiado de otros deportes.

A partir de ahora, ¡eso se acabó! La Fórmula 1 reducirá el tiempo previo que se daba a la ceremonia de los himnos y se centrará en otros aspectos de la campaña "We Race as One". Acciones específicas en lugar de gestos: esa es la nueva dirección de la categoría.

No obstante, antes de las carreras, sí se seguirá emitiendo un vídeo contra el racismo y el hashtag "#WRAO" se mantendrá en los circuitos. Por otra parte, cada piloto será totalmente libre de seguir manifestándose contra la discriminación por su propia cuenta.

El director general de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, le dijo a 'Sky' lo siguiente: "No tenemos que hacer política. Creo que ahora se trata de acompañar las señales con acciones de verdad. Tenemos que centrarnos en la diversidad de nuestra comunidad y ese es el primer paso".

Esta ceremonia previa a la carrera también se suprime, según Domenicali, porque ha cumplido su función durante los últimos dos años.

La F1 quiere acciones en lugar de gestos a partir de 2022

"Creo que el gesto ya era importante para los que creían en él. Tenemos que respetar a todo el mundo, por supuesto, pero ahora es el momento de seguir adelante y tomar otras medidas".

La Fórmula 1 ha elaborado su primer programa de ayudas para intentar dar las mismas oportunidades a todo el mundo y permitir un mayor acceso de los grupos con menor representación.

Como parte de sus medidas para mejorar la diversidad, la F1 amplió el martes su compromiso con su programa de becas para ingenieros procedentes de minorías. El proyecto se puso en marcha con una donación de un millón de dólares por parte del exdirector ejecutivo de la Fórmula 1, Chase Carey, mientras que ahora se prolongará otros cuatro años más, hasta finales de 2025.

Hasta ahora, el programa ha apoyado con éxito a diez participantes que han comenzado a hacer prácticas en universidades del Reino Unido y de Italia, con el objetivo de ofrecerles una oportunidades de empleo en un futuro no muy lejano.