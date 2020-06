La FIA no creía que el DAS pudiera funcionar, presume Mercedes

Mercedes generó un gran revuelo en los test de pretemporada de Barcelona a principios de este año cuando las imágenes de la televisión mostraron a los pilotos moviendo el volante del W11 hacia ellos en las rectas antes de moverlo de nuevo hacia adelante en las curvas, modificando así la convergencia de las ruedas delanteras.

Los equipos rivales cuestionaron la legalidad de la novedad que el equipo llamó sistema de doble dirección o DAS (Dual Axis System), pero la FIA confirmó que lo habían evaluado y aprobado.

Allison dijo que el equipo planeaba llevar el DAS en 2019 usando una leva en el volante, pero la FIA rechazó esa solución, y sugirió que todo el volante tendría que moverse.

Respondiendo a una pregunta de un aficionado sobre lo difícil que era hacer que el sistema funcionara, Allison dijo que la FIA no esperaba que fuera posible.

"La respuesta simple es que fue realmente difícil", explicó Allison en un video de Mercedes. "Y de hecho quisimos introducirlo por primera vez en 2019".

"Llevamos nuestras ideas a la FIA, las mostramos, explicamos por qué pensábamos que era legal. Y ellos estuvieron de acuerdo a regañadientes en que el sistema de doble dirección era realmente legal".

"Pero no les gustó mucho la manera en que lo habíamos hecho, porque el segundo eje lo conseguíamos con una leva en el volante, en lugar de todo ese movimiento del volante".

La historia del dispositivo: Mercedes revela cómo el DAS nació de casi un error

"Y entonces dijeron, 'no, van a tener que mover todo el volante hacia adentro y hacia afuera'. Y creo que cuando dijeron eso esperaban que fuera demasiado difícil, y que nos iríamos y les dejaríamos en paz".

Allison dice que el equipo confiaba en que aún valía la pena dedicar recursos a resolver el problema.

"Tenemos un diseñador jefe muy creativo, John Owen, y echó un vistazo a ese reto. Tiene una gran capacidad de adivinar si algo es factible o no, y esa es una característica muy útil, porque nos permite ser muy valientes gastando dinero cuando la mayoría de la gente no se arriesgaría sin saber si merecería la pena o no".

"John tiene un buen presentimiento de si va a ser capaz de salir algo. Aceptó el desafío, consideró que podía hacerlo, lo presentó a nuestro talentoso grupo de diseñadores mecánicos, y entre ellos idearon dos o tres formas de hacerlo".

"Escogimos la más probable de esas tres, y aproximadamente un año después de eso salió el sistema DAS que visteis al principio de esta temporada".