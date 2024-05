Alonso y el lamento de no poder llevar a la F1 la "dinastía" del Madrid

Fernando Alonso es un reconocido madridista (y socio de honor del Real Madrid), y la semana pasada se le vio en el Santiago Bernabéu presenciando la semifinal de la Champions League, en la que el club español logró el pase a la Final. Este jueves en el GP de Emilia Romagna, habló de ello, de su admiración por el equipo y de cómo no se puede emular su grandeza en la Fórmula 1.

Cuando Motorsport.com le preguntó por el partido y por cómo lo vio al lado de grandes leyendas del fútbol, como Raúl González Blanco, Alonso declaró: "Voy cada vez que se puede al Bernabéu. Soy un gran aficionado del Madrid. Y no había visitado hasta la semana pasada el nuevo estadio, así que era una buena oportunidad. Y sí, aunque por un momento pensé que había traído mala suerte, porque estaban perdiendo, al final lo consiguieron. Así que fue muy agradable".

"Me trataron siempre muy bien, y estuve en un lugar VIP muy bueno con grandes leyendas del deporte, y traté de quedarme callado porque soy más emocional que ellos, que tienen que comportarse. Pero fue agradable y les deseo mucha suerte para la Final".

Esa Final es el 1 de junio, en un fin de semana en el que no hay Fórmula 1, entre el GP de Mónaco y el GP de Canadá. Sin embargo, probablemente el bicampeón no pueda ir, aunque ganas no le faltarán: "Me encantaría ver el partido, pero va a ser un caos".

Ante la pregunta de si puede extrapolar a la F1 el espíritu deportivo del Madrid, con sus habituales remontadas, dijo: "Es el mejor club del mundo, así que tiene que ser un ejemplo para muchas cosas. Pero en nuestro caso es difícil trasladar lo que puede hacer el fútbol a la Fórmula 1, o el espíritu de cómo afrontar un partido de fútbol, o cómo se puede trasladar eso a una carrera".

"Nosotros estamos dando nuestro 100%, estamos siempre luchando, dándolo todo, y el resultado depende mucho del 'balón con el que juegues', de 'las redes' y de todo", dijo comparándolo con Aston Martin. "Así que sí, es un poco más complicado que el fútbol. El fútbol es más fácil, en cierto modo".

"Pero sí, como dije, mi admiración por el Madrid es también por la forma en que gestionan el club en general durante muchos muchos años: diferentes jugadores, diferentes generaciones, el estadio, los aficionados... No es fácil tener esa dinastía durante muchos muchos años y esto es genial de presenciar y apoyar".

Alonso, sobre las sanciones de la FIA y la falta de consistencia

Otro medio le preguntó por alguna decisión polémica de ese partido ante el Bayern Munich y las que se dan en la F1, varias de las cuales han tenido a Alonso como protagonista. En Miami tuvo una reunión productiva con el presidente de la FIA, pero cree que aún hay margen de mejora: "Siempre hablaremos, y creo que todavía está muy abierto el tema. Estamos en el proceso de debatir más cosas entre los pilotos, la FIA, los comisarios, las futuras reglas, las futuras normas de conducción".

"Y sí, creo que las sanciones fueron un poco incoherentes desde nuestro punto de vista. Siempre será así. Creo que cuando hay un accidente o una investigación, una parte pensará de una manera y la otra de la contraria. Esta es la naturaleza del deporte".

"Pero hemos tenido pocos casos, especialmente en los últimos dos o tres años, en los que ambas partes piensan algo y el 'juez' piensa de otra manera, lo cual es extraño en este deporte. Así que es algo en lo que tenemos que trabajar".

Alonso citó nuestra web, y el artículo en el que Pérez y Sargeant pedían revisar los puntos de sanción en la superlicencia, como apoyo a su teoría: "Feliz también el otro día de leer un artículo, creo que en Motorsport.com, de Checo y Logan diciendo que las sanciones eran un poco extrañas, así que no soy el único".

"Las penalizaciones son una cosa, pero por otro lado tenemos la sensación de que cuando dos coches se acercan demasiado todo es investigado o al menos anotado, en esa página que cada vez es más y más larga durante la carrera".

Hay quien sugiere que durante el invierno los pilotos recibieron otras conductas de conducción, pero Alonso niega que se cambiara la filosofía de 'déjalos correr' que se instauró, en teoría, hace unos años: "No, creo que empezamos la temporada con ese 'let-them-race".

Sin embargo, Alonso cree tener claro lo que no podrá hacer en Imola: "Bueno, intentamos siempre aumentar la lucha pero no tocarme con nadie. Creo que hemos visto lo sensibles que son estos coches a los dispositivos aerodinámicos, incluso yendo a la grava, que la han aumentado aquí en Imola. Es casi un abandono, porque dañas el coche y luego eres super lento".

"Así que lo último que queremos es tener un toque en pista. Intentamos correr duro y a veces así son las carreras. Pero sí, tenemos que hacerlo más simple. Como ya he dicho, todo el mundo intenta mejorar, aprender de los errores y a veces ni siquiera puedes clasificar, porque hay una cola al final del pitlane cuando sales del garaje y es una moneda al aire sobre si te dará tiempo a una vuelta o no".

"En esos momentos estás en manos de otros que salen delante en el pitlane, y no puedes hacer mucho. Así que todo este tipo de cosas son bastante nuevas, nunca hemos tenido algo así en 75 años de este deporte. Así que esas son cosas que tenemos que discutir y mejorar, pero todos unidos. Tenemos que todos, la FIA, los equipos, los pilotos... estar unidos en eso, porque a veces ni siquiera estamos unidos entre nosotros o entre los equipos que luchan entre sí, o pilotos y equipos que no están de acuerdo en algo, así que esa es la mayor dificultad que creo que tenemos, pero espero que lo logremos".