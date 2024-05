Sainz, sobre las sanciones: "Es algo que no entiendo ni estoy de acuerdo"

Dos semanas después, la carrera del Gran Premio de Miami 2024 de Fórmula 1 todavía causa controversia en el paddock. No por el resultado, sino por las decisiones de los comisarios en las múltiples acciones que se vieron sobre la pista, como las penalizaciones a Kevin Magnussen o lo que ocurrió con Carlos Sainz tras su leve toque con Oscar Piastri que desembocó en perder una posición.

El español intentó superar al australiano y perdió el control de su monoplaza, algo similar a cómo Sergio Pérez se lanzó en la salida, aunque el mexicano escapó sin castigos porque no generó ningún accidente. Eso es algo que recordó el de Ferrari, y dijo durante la rueda de prensa del jueves del Gran Premio de Emilia Romagna: A veces, los pilotos tampoco sabemos [por qué nos sancionan], creo que es difícil de entender".

"Un ejemplo claro, que compartí con 'Checo' [Pérez] en el momento, fue en la salida, cuando perdió el control del coche y casi saca a dos [pilotos] de la pista, con lo que tuve que frenar para evitarle, no hubo una consecuencia porque no hubo contacto, pero me costó una buena parte de la carrera y no se le penalizó", dijo. "Yo perdí un poco el control al adelantar a Oscar [Piastri[ y él se quedó quince posiciones detrás y me penalizaron por eso".

"Sé que decimos que no miramos el resultado, pero aquí creo que hay un ejemplo que sí, estoy seguro que si no tuviera que parar en boxes, no me habrían penalizado, y es una pena porque es una pista donde era muy complicado adelantar, y tuve que intentar una maniobra como esa", explicó. "'Checo' no chocó con nadie, y por eso evitó la penalización, entonces entiendo que la consecuencia es parte de la penalización, y es algo que no entiendo ni estoy de acuerdo".

Además de eso, a Carlos Sainz se le preguntó sobre lo que pensaba de la idea que tenía la Fórmula 1 de recuperar el sonido en los motores, algo que se perdió bastante con la era híbrida, y dijo: "Recuerdo la primera carrera de Fórmula 1 a la que fui, en 2005, tenía diez años y por primera vez escuché un motor de Fórmula 1, y como ha dicho Daniel [Ricciardo], ese sonido me enganchó, esas cosas son de locos, quién se sube a eso, y ahí me enamoré del deporte, Fernando y Michael se convirtieron en mis ídolos".

"Eso ya no existe y no es lo mismo, pensaba que 2026 era una buena oportunidad para ir en esa dirección, pero ahora ya están hablando de 2030 y, para mí, quizá llega un poco tarde, desearía que llegara antes. Creo que hay una buena oportunidad de recuperar ese sonido, lo apoyaría sin duda", sentenció el español.

