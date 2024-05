La F1 cree a veces que "el campeonato está perdiendo interés"

El interés de la Fórmula 1 creció exponencialmente gracias a la llegada de Liberty Media, 'Drive to Survive' y la lucha por el título mundial de la temporada 2021 entre Lewis Hamilton y Max Verstappen. Sin embargo, desde la introducción de las nuevas reglas técnicas con los monoplazas de efecto suelo, el neerlandés dominó sin oposición dejando las migas para sus rivales y haciendo que muchos se preguntasen si merecía la pena seguir viendo las carreras.

Sobre ello se le preguntó al presidente de la categoría, Stefano Domenicali, que estuvo en una conversación con los medios de comunicación, entre los que se encontraba Motorsport.com, y cuando se le planteó si ver en repetidas ocasiones a Max Verstappen al frente mataba el interés de la Fórmula 1, respondió: "Cuando un equipo tan fuerte sufre cambios en su seno, y lo digo sin ningún tipo de valoración subjetiva, creo que es normal que pueda haber cambios en el equilibrio. Está en la naturaleza de las cosas, no creo estar diciendo nada extraño al señalar que el dominio puede no continuar en la forma que hemos visto hasta ahora".

"La temporada actual ha comenzado con Red Bull y Verstappen por delante de todos, pero me gustaría señalar una cosa", dijo. "A menudo somos los de dentro los que expresamos impaciencia, los que decimos que el campeonato está perdiendo interés, porque si miramos los números surge un escenario muy diferente".

"Tenemos el cartel de 'entradas agotadas' en casi todas los eventos del calendario, nunca ha habido tantos patrocinadores y tantos espectadores, y me parece incompleto señalar los datos discontinuos relativos al share televisivo", explicó. "Digo eso porque hoy en día ha cambiado la forma de seguir un evento deportivo, no solo un gran premio de Fórmula 1, la audiencia global tiene diferentes plataformas a su disposición".

Por otra parte, al italiano se le puso sobre la mesa el asunto sobre la investigación sobre Christian Horner que dinamitó a Red Bull por dentro, y dejó claro que no podía posicionarse, además de que dejaba libertad para que cada compañía o escudería trate sus cosas de forma interna: "Nuestra posición como Fórmula 1 es dejar que las empresas [en este caso los equipos] sigan el reglamento y sus propios códigos de conducta internos, de los que obviamente se responsabilizan".

"Este asunto ha tenido algunos picos emocionales, pero la Fórmula 1 en su conjunto no ha sufrido una ola negativa como resultado del incidente", señaló Stefano Domenicali. "Por mi parte, espero que todo se lleve a cabo de la forma correcta, en todos los sentidos, hemos pedido que las cosas se hagan de la manera ideal, pero no podemos entrar en un asunto que desconocemos, además de que entraríamos en un ámbito que no es de nuestra responsabilidad. Lo que pueda pasar en el futuro, no lo sé, pero puedo decir que seguiremos de cerca cualquier novedad si la hay".

