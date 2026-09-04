La F1 anuncia un evento de presentación del curso 2027 "como nunca antes"

"Un lanzamiento como nunca antes", así ha presentado la Fórmula 1 el evento con el que el próximo febrero darán el pistoletazo de salida a la temporada 2027. Un lanzamiento en tres días, que tendrá como jornada principal el jueves 18 de febrero con F1 The Show, donde estarán presentes los equipos y pilotos, y donde los asistentes podrán disfrutar de música y un gran espectáculo en directo.

Milán será la ciudad que acoga el Festival de Fans de la F1, y es que el 18 de febrero no acabará todo, porque continuará el viernes 19 y sábado 20.

"F1 Live Milan llega del 18 al 20 de febrero de 2027. El Festival de Fans de Milán toma la ciudad durante tres días, sumergiendo a los fans en el mundo de la F1. Y el 18 de febrero, es F1 The Show. Una sola noche reuniendo a las mayores estrellas de la F1, música, entretenimiento y más. Tres días. Una ciudad. La mayor experiencia para fans de la F1 hasta ahora", publicó la categoría en redes sociales.

Aún no han dado más detalles, lo harán en los próximos meses, de horarios, entradas y precios, pero se confirma que en el evento principal de presentación también habrá público.

Será el segundo evento de lanzamiento de una temporada en los últimos años, tras el F1 75 Live en el estadio O2 Arena de Londres en el que se presentó la temporada del 75 aniversario, la 2025. Sin embargo, está por descubrirse si en febrero también se revelarán solo las decoraciones, como en aquella ocasión, o podremos ver algo más de los nuevos coches para 2027. La edición londinense atrajo a una audiencia de 7,5 millones de espectadores en directo.

La Fórmula 1 ha mostrado su intención de hacer esta vez un evento "aún más grande y más inmersiva" que la presentación de Londres de 2025.

El presidente y CEO de la F1, Stefano Domenicali, explicó: "Siempre pensamos en grande y superamos los límites, y F1 Live Milan será una experiencia increíble creada con nuestros aficionados como protagonistas. Queremos que sientan que no solo están viendo el deporte, sino que están verdaderamente inmersos en él".

"Es una parte importante de nuestra ambición constante de acercar la Fórmula 1 a los aficionados como nunca antes, dándoles la oportunidad de ver a sus héroes de cerca y experimentar la energía, la innovación y la emoción que hacen que la Fórmula 1 sea tan única".

"A medida que la Fórmula 1 continúa llegando a nuevas audiencias en todo el mundo, las carreras siempre serán nuestra esencia, pero también queremos crear experiencias inolvidables que den vida a la emoción de la Fórmula 1 a una escala aún mayor y seguir explorando lo que es posible".