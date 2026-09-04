Domenicali: "La F1 debe saber cambiar. ¿Carreras más cortas? No estoy en contra"

La Fórmula 1 no quiere detenerse a contemplar los números de una etapa histórica especialmente positiva. Este es el mensaje que Stefano Domenicali quiso reiterar en Monza, abarcando desde el futuro técnico del campeonato hasta la evolución del calendario, pasando por la relación con los constructores, las carreras al sprint y la necesidad de captar a un público cada vez más joven.

"El riesgo es ser autorreferenciales", explicó el CEO de la Fórmula 1 antes del GP de Italia. "No debemos conformarnos con el éxito que tenemos hoy. Debemos seguir entendiendo por qué nos hemos hecho tan grandes y mantener los pies en el suelo, sabiendo que aún hay muchas dimensiones en las que podemos crecer".

Uno de los temas centrales afecta al futuro reglamentario. F1 y FIA empezarán pronto a reflexionar sobre las características de las próximas generaciones de motores y monoplazas, en un contexto industrial profundamente cambiado respecto a cuando se definieron las reglas actuales.

"Cuando se abordó el cambio reglamentario que estamos viviendo hoy parecía que el futuro estaría definido por la electrificación. Hoy ya no es así", subrayó el italiano. "Nos corresponde a nosotros entender cómo reaccionar, e interpretar de la manera correcta este cambio".

La cuestión es encontrar un equilibrio entre las exigencias de los grandes constructores y la necesidad para la Fórmula 1 de no depender completamente de sus estrategias industriales. "Por un lado debemos garantizar la presencia de los constructores, pero por otro, si tuvieran prioridades diferentes, debemos entender cómo conseguir ser independientes. Si hoy los constructores decidieran salir, tendríamos un gran problema".

Salida de la carrera de F1 en Zandvoort Foto de: Eric Le Galliot

De ahí la posibilidad de orientarse en el futuro hacia soluciones técnicas menos complejas. "Un proyecto menos complejo, obviamente respetando objetivos de costes y prestaciones, ayudaría a ser independientes". Domenicali también señaló dos puntos que considera fundamentales: "Creo mucho en mantener las gasolinas sostenibles en el centro del proyecto tecnológico, y en ir hacia un coche más ligero, porque queremos ver a pilotos que puedan realmente llevar al límite una máquina que debe estar en sus manos".

Sobre la mesa también hay una reflexión más amplia sobre el producto deportivo. Entre las hipótesis surgidas en los últimos meses está la de reducir ligeramente la distancia de los grandes premios, una posibilidad a la que Domenicali no cerró la puerta. "Mi posición es muy sencilla y parte de una consideración técnica. Si hablamos, como parece, de acortar las carreras en pocas vueltas, para mí también es algo que va en la dirección de que los jóvenes tienden a estar cada vez menos presentes en las cosas largas. No creo que hubiera un efecto negativo si hablamos de reducir dos o tres vueltas. Si se convirtiera en algo más sería un discurso diferente, pero desde esta óptica no estoy en contra".

Es la misma filosofía que acompañó la introducción de las Sprint, recibidas inicialmente con cierta perplejidad incluso por el propio Domenicali. "Yo soy el primero que, como dinosaurio de la Fórmula 1, cuando propusimos esto tenía dudas. Pero los datos no te desmienten: promotores, medios y aficionados, en su gran mayoría, han digerido el formato y lo consideran dinámico".

Las sprint seguirán, por tanto, formando parte de la Fórmula 1, aunque Domenicali descartó un escenario similar a MotoGP, con una carrera corta en cada fin de semana. "Serán en menos de la mitad" de las citas, precisó. "Los jóvenes aprecian cada vez más un fin de semana en el que el viernes ya haya algo que cuente. A los aficionados de toda la vida, y me incluyo entre ellos, también les puede interesar una sesión de entrenamientos, pero para el gran público tener una clasificación ya el viernes significa tener más contenidos".

Una evolución que Domenicali vincula directamente al cambio del público. "Hoy tenemos alrededor del 40 por ciento de personas que nos siguen procedentes del mundo femenino, y una edad media que ha pasado de unos 57 años a 34". Una transformación a la que, en Italia, también está contribuyendo al efecto Andrea Kimi Antonelli.

Stefano Domenicali, CEO de la F1 Foto de: Motorsport Network

"Debo decir la verdad, los números me están sorprendiendo porque están creciendo mucho. Kimi ha aportado no solo competitividad en pista, sino también una oleada de gente que antes no seguía la Fórmula 1. Es un chico que afronta una responsabilidad enorme con una ligereza típica de los jóvenes. Tiene una naturalidad y una frescura en las que los chicos de su edad pueden reconocerse".

Domenicali insistió, sin embargo, en la necesidad de transformar estos picos de atención en una relación duradera. "Debemos evitar que sea un pico de crecimiento que luego nos abandone. El gran reto es entender cómo mantener conectado a quien llega por primera vez. Hay comunidades que no nos conocen y tenemos la obligación de construir una cultura de la Fórmula 1".

En este escenario también entra la expansión geográfica del campeonato. Domenicali citó China, Sudamérica, el Lejano Oriente y África como áreas con importantes márgenes de crecimiento. "África está dando señales importantes sobre las que queremos comunicar pronto algo significativo".

Queda por último el tema del calendario más inmediato, con Qatar y Abu Dhabi todavía confirmados, pero bajo observación. "El calendario, por el momento, es el que conocéis. Estamos monitorizando la situación porque, si no se garantizan la seguridad y la operatividad de manera total, tendremos que tomar otras decisiones. Los equipos están absolutamente al día, el diálogo con ellos es continuo".

También en una fase de expansión, Domenicali identifica precisamente en la capacidad de reaccionar rápidamente el principal antídoto contra los riesgos futuros. "Las cosas cambian tan deprisa que, si no eres capaz de reaccionar, pierdes mucho tiempo en un instante. El riesgo que no debemos correr es el de dejar de buscar personas competentes, ideas frescas y nuevos puntos de vista. Cuando sigues pescando siempre en el mismo caladero, el pez es siempre el mismo", cerró.