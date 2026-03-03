El efecto Piastri: el GP de Australia apunta a otro récord de asistencia

Impulsado por el piloto de McLaren Oscar Piastri, uno de los favoritos al título, el Gran Premio de Australia de Fórmula 1 se prepara para disfrutar de un nuevo aumento de asistencia mientras los organizadores del evento abrazan la incertidumbre en torno a la nueva normativa de 2026.

Al igual que el año pasado, Melbourne acoge la cita inaugural de la temporada de F1 en lugar de Bahrein. Naturalmente, es una de las fechas más codiciadas del calendario, y eso es más cierto que nunca en 2026 debido a las incógnitas sobre el nuevo orden competitivo y la forma en que competirá esta nueva generación de coches. Sin embargo, el director de eventos del GP de Australia, Tom Mottram, ve las actuales dudas sobre la gestión de la energía y las preocupaciones sobre el espectáculo como una oportunidad para un arranque de temporada memorable, más que como un riesgo.

Cuando se le preguntó si existía la preocupación de que la carrera pudiera ser decepcionante, Mottram respondió: "No lo diría. Será intrigante en su primer año. En cierta medida está fuera de nuestro control. Hay muchas cosas que sí están bajo nuestro control, pero las carreras en pista no lo están. Creo que, independientemente de lo que pase, si no hay muchos adelantamientos, eso será una historia interesante en sí misma".

"Obviamente modificamos y reajustamos el trazado en 2021, lo que sin duda mejoró mucho las carreras. Hemos visto un gran aumento en los adelantamientos. Pero dicho esto, ¿quién sabe con estos coches? Creo que eso forma parte del atractivo".

Las incógnitas sobre la nueva era de la F1 no han perjudicado el interés por la carrera. Según datos proporcionados por la categoría, la audiencia de la F1 en Australia ha aumentado un 53% interanual. En gran parte, esto se debe al impresionante ascenso de Piastri, que en 2025 se convirtió en aspirante al título con McLaren.

En el punto álgido de la primera lucha por el campeonato de Piastri el año pasado, los organizadores del GP de Australia anunciaron que pondrían su nombre a una grada, como ya hicieron con otras grandes figuras del automovilismo del país. La grada Piastri, que se agotó rápidamente cuando salió a la venta el pasado agosto, forma parte de la recta principal de meta y contará con merchandising personalizado con temática australiana para animar al nuevo ídolo nacional.

"Queríamos celebrar y honrar a Oscar, aunque todavía no sea campeón del mundo", explicó Mottram. "Ya es un campeón para nosotros, con la cantidad de carreras que ha ganado, especialmente cuando ya hemos nombrado gradas en honor a pilotos como Mark Webber y Daniel Ricciardo".

Foto de: Sona Maleterova / Getty Images

"Hemos creado un espacio que ahora es la grada Piastri, justo enfrente de los garajes de McLaren. Probablemente sea una de nuestras gradas más premium, justo en la línea de salida y meta. Todos los que estén allí recibirán gorras y una bandera, así que veremos todos los colores de OP. Se agotó inmediatamente".

La popularidad de Piastri está llamada a impulsar la 29ª edición del Gran Premio de Australia en Albert Park hacia otra cifra récord, después de alcanzar los 465.498 asistentes durante el fin de semana el año pasado. "Vamos claramente en camino de volver a superarlo", afirmó Mottram.

"Hemos aumentado ligeramente la capacidad del recinto, así que ahora tenemos un aforo de 141.000 personas el domingo. Nuestros fundamentos organizativos determinan la capacidad: suficientes servicios, comida, facilidad para desplazarse y transporte público cómodo hasta el circuito. Creemos que hemos cumplido en todos esos aspectos".

Una parte clave de la mejora en la movilidad de los espectadores es una nueva estación de tren junto a la curva 6, en el extremo más alejado del circuito, que debería aliviar la presión de las puertas principales situadas en la recta de meta y de la línea principal de tranvía que llega directamente desde el distrito financiero.

"Ahora tenemos una nueva estación de tren justo en la puerta de Albert Park, que será un cambio enorme para nosotros", dijo Mottram. "También hemos triplicado la capacidad de nuestra pasarela principal sobre la recta. Y durante este año hemos realizado grandes inversiones en infraestructuras para facilitar el movimiento de la multitud, porque lo último que queremos es sacrificar la experiencia del aficionado por batir récords de asistencia".

El pitlane baja a 60 km/h ante el desafío de 11 equipos

Oscar Piastri, McLaren Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Un desafío adicional es la llegada del undécimo equipo, Cadillac, que ocupará más espacio en garajes y paddock en uno de los recintos más pequeños del calendario de F1. Antes de la construcción de un nuevo edificio de paddock valorado en 350 millones de dólares —cuyas obras comenzarán tras el evento de esta semana—, la edición de 2026 presentará algunos compromisos para acomodar al nuevo equipo. Para ayudar a reducir la congestión en el pitlane, Mottram explicó que el límite de velocidad se reducirá de 80 a 60 km/h, después de haber sido aumentado en 2022.

"Es sin duda un reto", explicó Mottram. "Nuestro edificio de boxes y el pitlane son probablemente de los más pequeños del calendario en este momento, así que hemos trabajado mucho con la F1 durante el año desde que supimos que llegaría el undécimo equipo para asegurarnos de contar con más hospitalidad para equipos, más espacio de almacenamiento de carga, más espacio en el muro de boxes y cosas así".

"Lo único que no podemos cambiar realmente, al menos este año, es el espacio de los garajes. Así que será una solución provisional de un año, con algo más de estrechez. También significa que hemos tenido que reducir la velocidad del pitlane de 80 km/h a 60 km/h, porque será un poco más ajustado para que los equipos entren. Pero no cambiaríamos eso por la emoción que traerá el undécimo equipo, Cadillac".

Otra novedad para la carrera de este año es su asociación con Engineers Australia para celebrar el Día Internacional de la Mujer, que coincide con la jornada del domingo 8 de marzo. Como parte de la campaña In Her Corner para destacar a mujeres en roles clave STEM, la curva 6 llevará el nombre de la ingeniera de carrera de Haas F1, Laura Mueller, y de la jefa de estrategia de Red Bull, Hannah Schmitz.

Laura Mueller, Race Engineer Haas F1 Team Photo by: Haas F1 Team

"Fue una de nuestras áreas clave de enfoque cuando nos dimos cuenta de que el domingo de carrera coincidía con el Día Internacional de la Mujer", añadió Mottram. "Fue una idea en colaboración con Engineers Australia, que ha sido un gran apoyo para la campaña In Her Corner. Ha sido fantástico apoyar a las mujeres en el automovilismo. Tenemos muchas iniciativas con Motorsport Australia y Girls on Track. Y que estas dos ingenieras tengan curvas con su nombre es realmente especial".

Una característica de la carrera que regresó en 2025 es la tradicional invasión de pista posterior a la carrera en Melbourne. Se suspendió durante un año después de que los espectadores accedieran prematuramente a la pista tras la carrera de 2023, pero una exitosa reorganización de los puntos de acceso al circuito ha devuelto la confianza a los organizadores para mantener esta tradición.

"El año pasado llovía a cántaros, pero más allá de eso salió tan bien como podía salir", explicó Mottram. "Hicimos muchos cambios e inversiones en barreras para asegurarnos de que la gente pudiera entrar y salir de la pista de forma segura. Todos los planes están listos para que podamos hacerlo de nuevo este año".

Si los organizadores pudieran pedir un deseo, los aficionados estarían corriendo hacia el podio para celebrar el primer podio en casa de uno de los suyos.

Podium Ceremony Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images