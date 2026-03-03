Ir al contenido principal

Fórmula 1 GP de Australia

Cadillac confirma las primeras mejoras para su estreno en la F1 en Australia

La escudería estadounidense debutará oficialmente en la Fórmula 1 en Australia y ya ha confirmado que llevará mejoras tras un sólido programa de pretemporada.

Pol Hermoso
Publicado:
Sergio Pérez, Cadillac Racing

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

El Gran Premio de Australia será mucho más que la primera carrera del año. Será el punto de partida real para Cadillac en la Fórmula 1. El momento en el que el proyecto estadounidense deje de ser una promesa ambiciosa para convertirse, oficialmente, en el undécimo equipo de la parrilla de F1 en 2026.

Y no llegarán con las manos vacías.

En la antesala de su estreno en el Circuito de Albert Park en Melbourne, Cadillac ha confirmado que el MAC-26, el monoplaza bautizado en honor a Mario Andretti, estrenará sus primeras mejoras ya en Melbourne. Una declaración de intenciones en toda regla.

Mira:

El debut… y el primer paso evolutivo

Si algo han dejado claro desde el inicio es que nadie entra en Fórmula 1 para improvisar. El proyecto, desarrollado junto a TWG Motorsports y respaldado por General Motors, ha requerido miles de horas de trabajo a ambos lados del Atlántico. Más de 550 personas repartidas entre Indianápolis, Charlotte y Silverstone han construido desde cero una estructura que ahora se enfrenta al examen definitivo.

Dan Towriss, CEO del equipo, lo resumía con tono solemne: "Este fin de semana es un momento histórico para el Cadillac Formula 1 Team. Este coche representa miles de horas de trabajo incansable en Estados Unidos y Europa y el compromiso de cientos de personas que creen que podemos construir algo digno de este escenario. En Fórmula 1 nada se regala. Todo se gana. Este fin de semana es solo el comienzo".

El mensaje es claro: esto no va de una aparición puntual, sino de un proyecto a largo plazo.

Realismo competitivo, ambición intacta

Los test de pretemporada en Bahrein dejaron sensaciones previsibles. Cadillac no fue el coche más rápido —ni estuvo cerca de serlo—, pero tampoco era ese el objetivo. Entrar en Fórmula 1 y dominar desde el primer día es una quimera que la historia ha desmontado una y otra vez.

Eso sí, el equipo completó más de 4.200 kilómetros entre shakedowns en Silverstone y Barcelona y las dos tandas oficiales en Bahrein: más de doce distancias de carrera. Fiabilidad, recopilación de datos y comprensión del nuevo reglamento técnico fueron las prioridades.

Consulta los datos:

Además, el hecho de montar la unidad de potencia de Ferrari—una de las referencias actuales en potencia y fiabilidad— ofrece una base sólida sobre la que construir.

Graeme Lowdon, Team Principal, explicó que el paso lógico ahora es empezar a evolucionar: "Estoy contento con nuestro progreso en Barcelona y Bahrein, y ya estamos trayendo las primeras mejoras a nuestro coche este fin de semana. Tenemos ambiciones audaces, pero somos realistas, estamos comprometidos y respetamos el desafío que tenemos por delante".

Australia: el primer examen real del MAC-26

Conviene contextualizar. Cadillac no será el único equipo que presente novedades en Australia. De hecho, varios conjuntos ya advirtieron que los coches vistos en test no serían idénticos a los que alinearán en la primera cita del año. Nuevas piezas, configuraciones distintas e incluso conceptos revisados.

Pero en el caso de Cadillac, el anuncio tiene un matiz especial: demuestra que el desarrollo va según el calendario previsto. No es menor para una escudería que debuta bajo un reglamento completamente nuevo.

En un entorno donde la curva de aprendizaje puede marcar temporadas enteras, empezar a introducir mejoras desde la primera carrera es una señal positiva. No significa que vayan a luchar por puntos de inmediato. Sí implica que el proyecto no está en fase contemplativa, sino en plena fase de construcción activa.

El inicio de algo más grande

Mark Reuss, presidente de General Motors, subrayó la dimensión estratégica del movimiento: "El debut histórico del equipo Cadillac de Fórmula 1 en Australia es la realización de una visión que ha impulsado a muchos de nosotros en General Motors. Para posicionar a Cadillac entre las marcas globales de lujo de primer nivel, la F1 es una parte vital de la ecuación".

Ahí está el trasfondo: esto no es solo deporte. Es posicionamiento global, imagen de marca y tecnología aplicada al máximo nivel.

El cronómetro dirá dónde está Cadillac en términos absolutos este fin de semana. Pero lo verdaderamente relevante no será el resultado inmediato, sino la tendencia. En una Fórmula 1 que estrena era técnica, el equipo que mejor entienda cómo evolucionar su monoplaza marcará la diferencia a medio plazo. Y Cadillac, al menos, ya ha dado el primer paso antes incluso de apagar los semáforos.

