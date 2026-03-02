Ecclestone, sobre el proyecto de Aston Martin: "Me da pena Lawrence Stroll"

La Fórmula 1 no entiende de chequeras infinitas. Ni de fábricas relucientes. Ni de túneles de viento recién estrenados. Y si alguien lo sabe es Bernie Ecclestone. El británico, siempre directo, ha querido lanzar un mensaje tan crudo como realista a Lawrence Stroll en el momento más delicado del proyecto de Aston Martin: el dinero no basta.

"No puedes comprar un título de Fórmula 1", ha sentenciado en declaraciones al diario suizo Blick. Y ha ido más allá: "Si no se dan todas las circunstancias, te pasarás toda la vida persiguiendo ese gran éxito. Por eso me da pena Lawrence Stroll".

El contexto no ayuda. A cinco días del arranque del Mundial en Australia, el equipo de Silverstone llega envuelto en dudas. El ambicioso proyecto que debía convertir a Aston Martin en candidato real al título en la nueva era reglamentaria ha arrancado con más preguntas que respuestas.

El motor Honda todavía no transmite superioridad, el rendimiento visto en test no invita al optimismo y el AMR26, al menos de momento, no parece el arma definitiva que se esperaba de un coche concebido bajo la influencia de Adrian Newey. Sobre el papel, la estructura lo tiene todo: nueva fábrica, túnel de viento de última generación, simulador puntero y una plantilla técnica prácticamente duplicada en los últimos años. En pista, sin embargo, eso no siempre se traduce en resultados.

Y ahí es donde Ecclestone pone el dedo en la llaga.

Ferrari, el espejo incómodo

El ex patrón de la F1 ha recurrido a un ejemplo que duele en Maranello. "El hecho de que siempre falte una pieza en el rompecabezas del título queda perfectamente ilustrado con el caso de Ferrari. Llevan casi 20 años buscando las piezas que les faltan, a pesar de contar con los mejores requisitos previos, los mejores pilotos y el dinero necesario".

Scuderia Ferrari es, precisamente, la prueba de que la inversión no garantiza la gloria. Un gigante histórico, con recursos prácticamente ilimitados, que no conquista un Mundial desde la era de Michael Schumacher. La comparación no es casual: si Ferrari no ha podido comprar el éxito, ¿por qué iba a poder hacerlo Aston Martin?

Ambición sí, atajos no

El proyecto de Stroll nunca ha escondido su ambición. El empresario canadiense quiere convertir a Aston Martin en un equipo campeón. Ha fichado talento, ha invertido cientos de millones y ha construido una infraestructura a la altura de los grandes. Además, cuenta con un bicampeón como Fernando Alonso, motivado ante lo que podría ser su última gran oportunidad en la Fórmula 1.

Pero la F1 no es una ecuación simple donde dinero + nombres ilustres = título. Es una maquinaria compleja en la que cada engranaje debe funcionar con precisión quirúrgica. Un error estratégico, una mala correlación entre simulador y pista o un déficit en integración técnica pueden arruinar cualquier plan maestro.

Ecclestone no cuestiona la ambición de Stroll; cuestiona la idea de que el capital, por sí solo, acelere los procesos. La excelencia en Fórmula 1 no se compra en bloque: se construye, se ajusta y, sobre todo, se pule con el tiempo.

Entre la compasión y el aviso

Que Bernie diga que "le da pena" Lawrence Stroll no es un gesto de debilidad, sino un aviso envuelto en experiencia. Ha visto proyectos multimillonarios fracasar. Ha visto imperios tambalearse. Y sabe que, en esta categoría, el dinero abre puertas… pero no levanta trofeos.

Aston Martin tiene los mimbres. Tiene la infraestructura. Tiene nombres. Lo que todavía no ha demostrado es tener esa armonía interna que convierte a un buen equipo en campeón. Y mientras esa pieza no aparezca en el rompecabezas, la chequera seguirá siendo solo eso: una herramienta, no una garantía.

El Mundial está a punto de empezar. En Silverstone lo saben. Y también saben que, por mucho que duela escucharlo, Ecclestone probablemente tenga razón.

Te puede interesar: Fórmula 1 Ralf Schumacher duda del liderazgo de Lawrence Stroll en plena crisis Aston Martin