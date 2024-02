10 cosas que no sabías de Dan Fallows, genio del coche de Alonso en F1

Dan Fallows fue un fichaje estrella de Aston Martin procedente de Red Bull, y es el genio técnico que está detrás del monoplaza del equipo británico de Fernando Alonso en la Fórmula 1. De él conocemos muchas cosas sobre su vida profesional, pero en la revista GP Racing, en el número de febrero, se permite conocer más al Dan Fallows persona.

En la sección '10 cosas que me encantan', Fallows se abre y descubre sus aficiones e intereses. Atento a las propias palabras del de Aston Martin Racing.

1) Producción musical

"Al parecer, a las personas que son matemáticas les suele gustar la música dance. No sé por qué, pero yo soy uno de ellos. Tengo un estudio en casa donde hago música. Es muy diferente de lo que hago en el trabajo; es muy creativo. Escribo canciones dance, remix y cosas así. Siempre me ha gustado tocar música y también tiene un aspecto técnico. Tengo un par de sintetizadores, un PC y otros instrumentos. La producción musical reúne muchas de mis aficiones.

2) Esquí

"Desde que tenía 10 años, he esquiado todos los años. Son probablemente las mejores vacaciones que se pueden tener. Haces ejercicio durante el día. Tienes una buena excusa para comer mucho por la noche. El paisaje es fantástico. Y no puedes pensar en nada más mientras lo haces. Perfecto".

3) Italia

"Viví y trabajé en Italia cuando era más joven y me enamoré del país. La cultura, la conciliación de la vida laboral y familiar, los paisajes. La comida es increíble. Si por mí fuera, iríamos a Italia cada verano. Viví en Parma y es un lugar estupendo para moverse, todo el norte de Italia. Lo curioso de Italia es que todos los lugares a los que van los turistas ni siquiera son los mejores. Los mejores lugares de Italia son los que hay que descubrir a través de los lugareños, esos pueblos increíbles en lo alto de las colinas que la gente no conoce. Es un país extraordinario".

4) Coches modernos

"A mucha gente le gustan los coches antiguos, pero a mí siempre me ha fascinado la tecnología de los coches modernos. Creo que estamos viviendo una especie de edad de oro del automovilismo. Si nos fijamos en el nivel de los coches de hoy en día, es extraordinario lo que pueden hacer. Son rápidos, cómodos, se les puede conectar el teléfono y tener todo tipo de información y música al alcance de la mano. Tengo la suerte de tener un coche eléctrico y un pequeño deportivo, y ambos son coches increíbles por razones muy diferentes".

5) Cocinar

"Si no fuera ingeniero, probablemente sería chef. Me encanta todo el entorno. De hecho, hace poco tuve la oportunidad de ayudar en una cocina profesional, sólo durante un fin de semana, y fue una experiencia increíble. Es asombroso el paralelismo entre eso y algunas de las cosas que hacemos en un equipo de Fórmula 1: el momento en que hay presión, la forma en que todos trabajan juntos y el tipo de ambiente de equipo. El nivel de comunicación y las habilidades implicadas son asombrosamente similares".

6) Trabajar en equipo

"Yo era hijo único. Así que crecí teniendo que hacerlo todo yo solo. Y pensaba que era la mejor forma de trabajar. Pero una de las cosas que he aprendido al crecer es que sacas mucho más de ti cuando trabajas en equipo. Y creo que una de las grandes cosas de estar en un entorno de F1 es que la gente aquí está tan motivada y es tan capaz que saca lo mejor de ti y saca lo mejor de ellos. Puedo estar pensando en algo todo el fin de semana y luego venir y charlar con algunos de mis compañeros y en media hora hemos resuelto el problema".

7) Copa América

"Es probablemente el deporte de motor más parecido a la Fórmula 1 fuera de la Fórmula 1. Como ejercicio técnico, es fascinante. No sólo tienen que lidiar con el aire como nosotros, sino con un fluido diferente en el agua, lo que lo hace aún más complicado. Lo que son capaces de hacer con los barcos hoy en día es increíble".

8) Guitarras

"Tengo una colección de guitarras, sobre todo porque las toco. No muy bien, pero las toco. Pero también creo que estéticamente son las cosas más increíbles. Así que tengo un montón de ellas colgadas en la pared. Y si tengo tiempo libre y dinero, suelo comprarme otra guitarra, lo que probablemente vuelve loca a mi mujer. Ahora tengo unas siete, y he intentado racionalizarlo. Pero mi hijo ha empezado a tocar, así que seguramente sea una buena excusa para comprar otra guitarra".

9) Tiempo en familia

"Obviamente tenemos un trabajo de mucha presión, así que pasamos mucho tiempo en el trabajo. Tengo dos hijos. Y mi mujer y yo nos aseguramos de sacar tiempo para pasarlo juntos. Es algo más que decir: 'Llevo toda la semana trabajando y ahora tengo que ir a pasar tiempo con la familia'. Para mí es la mejor manera de desconectar del trabajo y relajarme. Es la forma más eficaz de salir de la zona de trabajo y volver a ser uno mismo. Es muy importante para mí".

10) Cotswolds, un distrito no metropolitano británico

"Tenemos la suerte de vivir al borde de los Cotswolds y para mí tienen algo especial. Creo que tiene fama de ser una especie de parque temático de la campiña británica. Pero en realidad no lo es. Hay muchos lugares completamente vírgenes a los que se puede ir completamente y es simplemente encontrar la paz, la tranquilidad... Cada vez que vamos allí, me tranquiliza inmediatamente. Es el lugar al que iría casi todos los fines de semana para pasear y respirar aire fresco. Me encanta".

