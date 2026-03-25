Por qué Verstappen puede equivocarse al hablar de los fans que disfrutan de la F1 2026

No hubo nada sorprendente en las declaraciones de Max Verstappen cuando se presentó ante los medios de comunicación justo después del Gran Premio de China. Es bien sabido que al cuatro veces campeón del mundo no le entusiasman las nuevas normas, y hay que perdonarle que se mostrara un poco frustrado tras tener que abandonar la carrera debido a un problema de refrigeración del ERS después de 45 vueltas.

Sin embargo, al menos a simple vista, no parecía demasiado molesto ni especialmente enfadado. En cambio, al hablar del tipo de carreras que ofrece la F1 de 2026, se mostró sereno, pero tan directo como cabría esperar de él.

"Es terrible", replicó cuando nuestro compañero Stuart Codling, de Autosport, le ofreció un punto de vista que parecía "un poco menos artificial" en Shanghai que una semana antes en Melbourne. "Si a alguien le gusta esto, es que realmente no sabe en qué consiste el automovilismo".

A continuación, se le preguntó si creía que los responsables de la F1 estaban tan "alarmados" como los pilotos, continuó: "Creo que entienden nuestro punto de vista como pilotos. Creo que hablo en nombre de la mayoría de los pilotos. Algunos, por supuesto, dirán que es genial porque están ganando carreras, lo cual es comprensible. Pero si hablas con la mayoría de los pilotos, verás que no es lo que nos gusta. No creo que sea lo que les gusta a los verdaderos aficionados a la F1".

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Comentó que Andrea Kimi Antonelli y George Russell no están demasiado molestos por cómo están las cosas en la F1 moderna, ya que son ellos los que están ganando, pero aun así decidió hablar en nombre de los "verdaderos aficionados" de una manera bastante categórica.

"Quizá a algunos aficionados les guste, pero no entienden las carreras", insistió.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Mark Sutton / Fórmula 1 vía Getty Images

Sin embargo, eso sigue planteando una pregunta: ¿tiene realmente razón en tal afirmación? ¿Y quién, en última instancia, define lo que son las verdaderas "carreras"?

Como alguien que expresó sus preocupaciones sobre el futuro —ahora presente— de este deporte, Verstappen es probablemente quien se ha ganado el derecho a ser crítico. No solo por su estatus como uno de los pilotos líderes de la F1, sino también porque siempre ha sido coherente. Fue Verstappen quien habló hace años de los problemas a los que se enfrenta actualmente la F1 con su nueva fórmula, y no cambia de tono semana tras semana, a diferencia de otros pilotos (hola, Lando, ¿qué tal?).

Millones de espectadores ocasionales sintonizan para ver el Mundial, muchos de ellos sin saber qué es el fuera de juego

Max es alguien que siempre está dispuesto a decir lo que piensa de forma abierta y honesta, y esa rueda de prensa posterior a la carrera en Shanghai no fue una excepción. A diferencia de otros, no está protegido de la prensa por el departamento de relaciones públicas: durante esos encuentros, es Max Verstappen quien decide cuándo marcharse, y siempre espera hasta que se hayan formulado todas las preguntas, sin necesidad de que un asistente le arrastre por la manga. Eso es algo —entre otras muchas cualidades— por lo que merece reconocimiento.

Si hay un piloto que se ha ganado el derecho a expresar el punto de vista común de los pilotos sobre la F1 de 2026, ese es Verstappen. Y su voz debería ser escuchada.

Pero ¿no le falta —en su línea de pensamiento, o al menos en su forma de expresarse— un aspecto vital? ¿Por qué alguien que disfruta de las carreras en 2026 debería ser etiquetado automáticamente como alguien que no "entiende de carreras"? ¿Y quién debería ser el juez definitivo del valor del producto que genera la F1?

Al fin y al cabo, la Fórmula 1 no es solo un deporte, sino también un negocio de entretenimiento global. No se trata de una novedad reciente: así ha sido durante décadas, ya que la principal categoría de carreras del mundo compite en alcance con eventos como los Juegos Olímpicos y la Copa del Mundo de la FIFA.

Todos ellos prosperan gracias a su público y todos —nos guste o no— tienen que adaptarse a él.

Charles Leclerc, Ferrari; Lewis Hamilton, Ferrari; George Russell, Mercedes; Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: James Sutton / Fórmula 1 / Formula Motorsport Ltd a través de Getty Images

En el mundo actual, el éxito de un deporte está directamente vinculado a su atractivo comercial. Y aunque los deportistas —ya sean olímpicos o futbolistas— son los principales protagonistas y atracciones, siguen formando parte de ese ecosistema. No son los clientes.

Nadie gastaría enormes sumas de dinero construyendo estadios y recintos deportivos, a veces convirtiendo ciudades en obras de construcción durante años, si fuera solo para que un grupo de personas con talento se reuniera y determinara quién puede saltar más lejos o conducir más rápido que los demás. Ocurre porque miles de personas compran entradas para presenciarlo en primera persona, y millones más lo siguen a través de la televisión, los teléfonos, las tabletas y cualquier otro dispositivo.

Y ellos, los millones, son los clientes —aunque no tengan ni idea de cómo una batería en un coche de F1 transmite potencia a las ruedas, o incluso de cómo funciona un motor de combustión interna—. Millones de espectadores ocasionales sintonizan para ver el Mundial, muchos de ellos sin saber qué es el fuera de juego. Sería ridículo que alguien como Leo Messi o Cristiano Ronaldo les dijera que no se molestaran. Acusar al público de "no entender" es una postura bastante extraña para el deporte profesional.

Algunos de los adelantamientos (si no la mayoría) en Melbourne y China parecían muy diferentes de lo que nos hemos acostumbrado a ver en los últimos años. Lo que ya se ha calificado como "carreras de yoyó" es algo totalmente diferente —y sí, quizás, también algo artificial—. Pero ¿quién define cómo deben ser los adelantamientos? ¿Deben producirse siempre al final de una recta, en frenada? Y si es así, ¿cuándo se convirtió eso en la definición de "carreras de verdad"? Tazio Nuvolari o Juan Manuel Fangio podrían haber tenido opiniones muy diferentes al respecto.

El automovilismo, por su naturaleza y complejidad, siempre ha evolucionado más que algo como el fútbol. Sin embargo, la esencia de las carreras sigue siendo la misma: se trata de la combinación de piloto y máquina, y el objetivo de completar la distancia de la carrera más rápido que los demás. Los factores externos han cambiado —las normas, la tecnología, el formato—, pero ese núcleo sigue siendo válido hoy en día: gana la mejor combinación de coche y piloto.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images

Al final, lo que los pilotos podrían querer que fuera la Fórmula 1 podría acabar siendo muy diferente de lo que el público realmente acepta. Un estilo de conducción a toda velocidad con mucha carga aerodinámica y vueltas de clasificación de principio a fin podría no generar tantas oportunidades de adelantamiento como la defectuosa fórmula de gestión de energía que tenemos ahora.

¿Sería eso "carreras de verdad"? ¿Y merecería la pena verlo?

Podría decirse que la segunda pregunta es la más importante.

Es el atractivo para el gran público lo que hace de la Fórmula 1 lo que es, y los propios pilotos son los beneficiarios de ese éxito comercial, impulsados por la necesidad de dar forma al producto de manera que conecte con los espectadores. No estarían volando en jet privado por todo el mundo para pilotar estos coches si la F1 no fuera un negocio de entretenimiento global tan exitoso.

Lo que está claro, sin embargo, es que los espectadores deben ser lo primero. Y decirles que están «equivocados» por disfrutarlo no parece del todo correcto.

Verstappen no solo es un gran piloto, sino que también es uno de los embajadores más sólidos de los valores fundamentales de las carreras dentro de ese entorno de entretenimiento. Pero hacer que el público se sienta mal por disfrutar del producto actual solo puede dificultar que el deporte encuentre la dirección correcta, ya que los aficionados se ven inevitablemente influenciados por las opiniones de sus mayores estrellas.

Un verdadero fan de Verstappen podría incluso llegar a preguntarse ahora por qué disfruta de algo que a su ídolo le desagrada tan claramente.

La pregunta subyacente, entonces, es sencilla: ¿para qué existe la Fórmula 1? ¿Para que la disfruten los pilotos, o para que la disfrute el público, incluidos aquellos que quizá no "entiendan las carreras" de la misma manera que los pilotos?

Probablemente exista una versión ideal de la Fórmula 1: una que satisfaga a los pilotos y, al mismo tiempo, ofrezca grandes carreras a los aficionados. Puede que lo que tenemos ahora no sea eso. Pero eso solo pone de relieve lo difícil que es encontrar el equilibrio adecuado, si es que es posible.

Lo que está claro, sin embargo, es que los espectadores deben ser lo primero. Y decirles que están "equivocados" por disfrutarla no parece del todo correcto.

Max Verstappen, Red Bull Racing; Stefano Domenicali, director ejecutivo del Grupo de Fórmula 1 Foto de: Marcel van Dorst / EYE4images / NurPhoto vía Getty Images