Los comisarios se pronuncian tras investigar a Norris y Stroll

Tras el intenso Gran Premio de Rusia 2021 que acabó con victoria de Hamilton, los comisarios de la carrera recibieron primero a Lance Stroll y luego a Lando Norris por sendas infracciones durante las últimas vueltas bajo la lluvia.

El piloto de Aston Martin se salió de pista y, al reincorporarse, tocó por detrás a Pierre Gasly en la curva 8 ya con la pista resbaladiza, provocando un trompo de 360º del de AlphaTauri. Tras escuchar a los dos pilotos y a sus equipos, los comisarios decidieron imponer al canadiense una penalización de 10 segundos en su resultado.

Al no haber acabado en el top 10, esa sanción no cambia el reparto de puntos pero Stroll, que fue 11º en meta después de una carrera de más a menos en la que acabó arruinando la posible remontada de su compañero Vettel con un toque que no se investigó.

Además de esos 10 segundos, Stroll también recibió dos puntos de penalización en su superlicencia. Ahora, el canadiense lleva acumulados ocho puntos en el último año, y está a cuatro del límite de 12 que lleva a los pilotos a tener que perderse una carrera como sanción.

Por su parte Lando Norris, que perdió la victoria cuando decidió quedarse con neumáticos de seco con la lluvia, también fue investigado por una maniobra peligrosa. Aún con slicks ante la pista cada vez más mojada, el de McLaren finalmente aceptó que tenía que hacer un pitstop a falta de dos vueltas, pero no logró controlar su monoplaza y las cámaras mostraron cómo parecía saltarse la entrada al pitlane y luego cruzaba la línea blanca que delimita el acceso a la calle de boxes.

Los comisarios anotaron el incidente y, tras investigarlo, decidieron imponer solo una reprimenda a Norris por esa acción.

En el GP de Austria de principios de año, Yuki Tsunoda recibió una penalización de cinco segundos por una maniobra similar, pero esta vez los comisarios explicaron que Norris había ralentizado el ritmo para intentar entrar a boxes y que esa trazada no fue voluntaria.

Es la primera reprimenda del año para Norris, por lo que ni se acerca a una sanción mayor, ni pierde el séptimo puesto que finalmente logró.

Los comisarios explicaron así la decisión sobre Lando Norris en Rusia

"Los comisarios tuvieron en cuenta que en la vuelta anterior el piloto del coche 4 había pasado por la curva 17 (adyacente a la entrada de boxes) a una velocidad relativamente alta, sin pérdida de control".

"Durante la vuelta siguiente, las condiciones empeoraron rápidamente y variaron en diferentes partes del circuito. El piloto redujo considerablemente la velocidad al llegar a la entrada al pitlane, con una velocidad de aproximadamente la mitad de su velocidad normal de entrada en boxes, pero aún así perdió el control y se deslizó por el área pintada entre la calle de boxes y la pista".

"Aunque obviamente el piloto optó por seguir en la pista con neumáticos slicks de compuesto duro cuando otros optaron por cambiar a intermedios, y por lo tanto buscó sacar una ventaja para mantener su posición de carrera, no consideramos que haber cruzado la zona pintada fuera intencional o predecible en esas circunstancias".

Los comisarios explicaron así la decisión sobre Lance Stroll en Rusia

"Los comisarios escucharon al piloto del coche 18 (Lance Stroll), el piloto del coche 10 (Pierre Gasly) y los representantes de cada equipo, revisaron las pruebas de video y determinaron que el piloto del coche 18 era el único culpable de la colisión con el 10 en la curva 8".

"Aunque tuvieron en cuenta la evidencia de que el piloto del coche 18 estaba ante unas condiciones extremadamente resbaladizas, especialmente porque llevaba neumáticos viejos y duros, los comisarios determinaron que aún así era responsabilidad del piloto asegurarse de que tras haber abandonado la pista debido a esas mismas condiciones, conducir apropiadamente teniéndolas en cuenta cuando se reincorporó y en la siguiente curva, considerando que había otros dos coches llegando ahí".