Colin Chapman, capítulo 3: una doble personalidad

La primera de esas dos caras es la de un hombre irascible, incluso intolerante. Las largas reuniones, por ejemplo, cansaban y exasperaban a Colin Chapman, especialmente cuando sentían que sus interlocutores no estaban avanzando en la situación. En Lotus, a menudo se enfadaba, aunque esos excesos duraban poco. En esos casos fue Peter Warr, su brazo derecho, quien actuó como amortiguador entre los empleados y él.

Chapman a veces pudo ser muy caprichoso, como muestra esta anécdota de 1970, contada por Warr.

“Colin estaba a punto de irse a Estados Unidos, cuando vio en el patio las cajas que contenían los Lotus 64s con tracción a las cuatro ruedas que se habían llevado a Indianápolis en 1969 pero que no habían corrido por el accidente de Mario Andretti en entrenamientos libres. En ese preciso momento formó en su mente una lista de todos los viejos coches obsoletos que le quedaban, lo cual trastornaba su sentido del orden, sin mencionar el dinero vinculado a ello".

"‘Voy a Estados Unidos por un tiempo', anunció. 'Cuando vuelva, no quiero volver a ver esos coches. No me importa lo que puedas hacer con ellos, venderlos, regalarlos, hacer lo que quieras con ellos, pero si todavía están aquí cuando vuelva, los destrozaré yo mismo y los tiraré a la basura. Y lo mismo con los demás'. Con esas amables palabras, se fue al aeropuerto".

“Cuando volvió, le dije muy feliz que no necesitaría usar la sierra, ya que había logrado vender el set a un cliente, Robs Lamplough, por una suma de dinero bastante grande. '¿Que has hecho qué?', explotó. 'Bueno, tome el teléfono y dígale que fue un gran error, y recupere los coches'. Atónito e incapaz de entender qué le hizo cambiar de opinión, llamé a Robs. El juicio subsiguiente duró años y su veredicto fue más bien a favor de Robs".

El GP de Estados Unidos del Oeste de 1976 es un buen ejemplo del enfadado Chapman. Lotus estaba perdido, Ronnie Peterson acababa de abandonar el equipo. Con la parrilla limitada a 20 pilotos, el novato Bob Evans no pudo clasificarse, mientras que Gunnar Nilsson ocupó el puesto 20º superando por solo dos décimas el límite que le permitió clasificarse. La carrera del sueco no duró mucho, ya que golpeó el muro en la primera vuelta. Se vio a Chapman con un terrible ataque de ira, y Nilsson incluso tuvo que intervenir para evitar que él y Warr llegaran a las manos. Al día siguiente, este último recibió una larga carta de disculpa escrita a mano.

El desenlace de esa historia, sin embargo, muestra que había un Chapman de gran corazón.

Un hombre generoso

A pesar de la importancia de las carreras y los coches de producto para Chapman, fue muy atento y generoso con su familia. Su esposa le aportó un cierto equilibrio. Lejos de los berrinches de su marido, Hazel Chapman mantenía la cabeza fría y le daba buenos consejos. Aunque era muy exigente con sus hijos, con el deseo de que triunfaran como él, la casa de los Chapman era el oasis de Colin, donde podía relajarse después de todas las frustraciones y tensiones del trabajo.

Pero su generosidad no se limitó a su familia, como describió Peter Warr. Cuando se rompió las piernas en un accidente automovilístico en 1975, Colin Chapman llevó una televisión a color a su habitación del hospital, lo cual era muy extraño en ese momento.

En 1973, después de una temporada en la que Lotus ganó su sexto mundial de constructores, Chapman le ofreció a Warr y a su esposa asistir a la ceremonia de premios. Le dio un sobre lleno de billetes (en francos) a la mujer de su compañero, especificando: "Es para que usted se compre algo realmente bonito". A su regreso, insistió a Warr que se quedara el trofeo original.

¡Incluso al final de un campeonato invitó a todos los miembros del equipo y sus parejas a pasar una semana de vacaciones en Mallorca! Es cierto que, en ese momento, no había cientos de empleados como hoy, pero no parece muy probable en nuestra época.