Los coches de F1 2023: menos porpoising, pero son más sensibles

La mayor novedad en lo que respecta al reglamento técnico de la Fórmula 1 para 2023 tiene que ver con los cambios en el suelo de los monoplazas. La elevación del fondo en 15 milímetros respecto al año pasado, fue aprobada en la búsqueda de poner remedio a los problemas de porpoising que en gran medida sorprendieron a todos los equipos en 2022, con la clara intención de al menos reducir su impacto.

El objetivo parece haberse cumplido, ya que los f mososrebotes generados por el efecto suelo se han reducido en todos los monoplazas. Sin embargo, la escasa presencia del porpoising no ha sido el único efecto que causado directamente por las nuevas reglas técnicas.

El cambio en los suelos de los coches también provocó una pérdida de carga aerodinámica en la parte trasera, lo que parece haber hecho que los monoplazas de la Fórmula 1 en 2023 sean más sensibles a las ráfagas de viento.

El piloto de Haas, Kevin Magnussen, al final de los tres días de test de pretemporada en el Circuito Internacional de Sakhir, reconoció que el efecto del porpoising se había minimizado, pero que a cambio la inestabilidad en la parte trasera debido al viento aumentó.

"Hay menos porpoising, eso es un hecho. Pero ahora una de las consecuencias negativas a las que se enfrenta todo el mundo es que los coches son un poco más sensibles al viento que antes. Y durante las pruebas había viento", dijo el piloto danés.

"Por eso creo que los monoplazas serán un poco más impredecibles y podría haber sorpresas, pero es un problema con el que todos tendrán que lidiar de igual manera", dijo.

"Creo que sé exactamente cuánta carga aerodinámica hemos perdido, pero no puedo decirlo. Los cambios en el reglamento han hecho que todos hayan perdido carga aerodinámica. Algunos, con esta situación, han salido ganando, por lo que tienen más rendimiento que el año pasado".

"La temporada pasada las reglas eran más beneficiosas para los coches que creaban más carga aerodinámica, pero creo que aún así todos han conseguido dar un buen paso adelante", dijo Magnussen para finalizar.

Esteban Ocon se mostró de acuerdo con los comentarios del piloto de Haas, pero cree que las condiciones meteorológicas concretas de Sakhir podrían haber aumentado la percepción del problema.

"Aquí (Sakhir) siempre es extraño. Cada día hay diferentes problemas con el viento, el sábado por la mañana no había ninguno, pero no duró mucho esa tranquilidad. Por la tarde volvió, es una pista sensible al viento. Pero quizá los monoplazas de este año también lo sean más, o al menos eso parece", explicó el piloto francés de Alpine.

