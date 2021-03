Claire Williams se cuestiona el rol que tuvo en Williams F1

La familia Williams dejó la Fórmula 1 en la temporada 2020, después de que Dorilton Capital tomase control de la escudería, una situación que supuso una auténtica sorpresa en el paddock.

Claire, hija del fundador, Frank Williams, explicó que la venta del equipo fue el motivo para dejar su posición y agregó que no le parecía bien dirigir el equipo cuando ya no era propiedad de la familia.

Desde el instante en que dejó la escudería han pasado seis meses y Claire ha tenido la oportunidad de reflexionar sobre el proceso y explicó algunos detalles en el podcast Racing Lives.

"Es increíble cuando tienes tiempo para mirar atrás", dijo Williams en el programa, que se puede encontrar en la plataforma Spotify. "Normalmente pienso para mí misma: '¡Oh, dios mío!".

“La mayor parte del tiempo me avergüenzo de ello. Me hago preguntas como '¿Realmente le he hecho esto a la gente?' '¿He fastidiado a las personas (del equipo)?' '¿Realmente merecía estar en esa posición?".

“Di todo lo que tenía, no creo que pudiera dar más. Hacia el final se hizo más difícil, pero el año pasado y los dos años anteriores fueron un auténtico reto”.

Los últimos dos años y medio de la gestión de Claire Williams coincidieron también con los peores resultados del equipo en su historia. Acabaron en la última posición del campeonato de constructores y sumaron solo ocho puntos en todo ese periodo.

“Puedo ser muy terca. Podéis preguntarles a mis padres o a cualquiera que me conozca que yo nunca me rendiría. Quizás debería haberlo hecho y esas son las preguntas que me estoy haciendo en este momento", reconoció.

Claire comenzó en el equipo de su padre como parte del personal encargado de la comunicación de la escudería, pero finalmente se convirtió en parte de la junta directiva en 2012, para después tomar el control del equipo, una labor que requirió toda su dedicación.

"No eres un mecánico. Pero dirigir un equipo de Fórmula 1 consume toda tu energía. Vuelas constantemente y no solo para las carreras. En el medio de todo eso vas a reuniones que se realizarán en diferentes países", cuenta.

"No tienes horas libres, ni descansos para el almuerzo. Surgen temas como tener que hablar con un piloto que quiere más dinero o tiene problemas con su asiento, o te pueden llamar para decirte que falta un perno en la fábrica. Tienes que estar en equilibrio mental para poder controlar todo al mismo tiempo".

“Pero es algo que me gustó mucho y lo echo de menos. Fue genial y desearía poder continuar”.